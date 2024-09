Le pagelle. Gli interventi di Sorzi sono decisivi. Contiliano corsaro, esce stremato

SORZI 7. Bruciato due volte da distanza ravvicinata, piazza una parata sontuosa su Bando e nel finale con coraggio sbroglia il cross di Caccavo blindando il 2-2.

TCHEUNA 6,5. Solita media fra la fase offensiva devastante, con Liviero che gli nega il 2-0, e quella difensiva in cui fa un solo errore, ma letale, dimenticandosi Cozzoli in area nell’1-1.

ZAGNONI 7. La zampata del 2-1 (seconda rete, capocannoniere biancorosso) è da attaccante puro, cerca sempre l’anticipo. PANELLI 5,5. Rientra dopo il ko alla spalla ma si vede che non è al meglio, sbagliando l’uscita nell’1-1. Poi resta negli spogliatoi. (1’st Verza 6,5. Ripresa perfetta, non sbaglia una palla). ROSSINI 6,5. Parte terzino, poi scala centrale e guida anche un paio di ripartenze.

FORAPANI 7. Festeggia la prima rete fra i professionisti con una stoccata delle sue, lì in mezzo è ovunque.

CONTILIANO 6,5. Parte da play, ma fa un po’ tutto e lo fa sempre bene. Esce stremato. (34’st Stanzani sv).

NARDI 6. Debutto assoluto in C e in biancorosso con buona personalità per il 2004. (9’st Amayah 6. Porta sostanza nella ripresa).

CORTESI 6,5. Largo a destra fa spesso saltare i piani difensivi dell’Ascoli. Nel finale ha la gamba per cercare anche il 3-2, ma poi si fa male: la speranza è che non sia uno strappo alla coscia.

SAPORETTI 6,5. Il tacco con cui libera Forapani è da manuale del calcio. Aiuta la squadra. (19’st Sall 6. Si sbatte spesso solo fra quattro).

GERBI 6. Tante sponde e pochi palloni giocabili fronte alla porta, bravo a ’pulire’ la palla del 2-1 di Zagnoni. (19’st Puletto 6. Va un po’ fuori dalle consegne di Serpini alzandosi troppo, ma ci dà comunque tanto).

