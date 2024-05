LE PAGELLE. Grande prova di Palmieri. Panico decisivo

BLEVE 6. Non è preciso come al solito coi piedi ma para il parabile con le mani. Sul primo gol è ingannato dai compagni, nulla può sul secondo.

COPPOLARO 6. Prova di solidità impreziosita da buoni lanci. Nel finale perde il duello aereo con Sylla.

DI GENNARO 6,6. Una sicurezza sulle palle alte ma anche negli anticipi bassi dice la sua.

ILLANES 6,5. Con le buone o con le cattive concede poco agli avversari.

ZANON 6. Partita meno impattante di quella d’andata in cui soffre un po’ il dirimpettaio Lisi (68’ GRASSINI 6. Porta nuova linfa e vitalità sulla destra).

ZUELLI 6,5. Offre un buon filtro in mediana e anche qualche bel cambio di gioco (77’ Cerretelli n.g.).

SCHIAVI 6. Lo schermo davanti alla difesa c’è ma è meno preciso del solito nella distribuzione del pallone. Viene sostituito anche perché ammonito (68’ DELLA LATTA 6. Gioca l’ultimo quarto di gara con intelligenza).

CICCONI 6,5. Offre alcuni preziosismi stilistici non fini a se stessi. Con lui il pallone è in banca. Attento anche dietro.

PANICO 7. Alla prima occasione gli dice no Adamonis ma alla seconda non fallisce. Gol decisivo che smorza sul nascere ogni velleità perugina (77’ Belloni n.g.).

PALMIERI 7. Tra i migliori. Da una sua incursione palla al piede scaturisce l’azione del gol annullato a Finotto. Bravo a trovare gli spazi per andare alla conclusione e nel gestione del pallone da trequartista.

FINOTTO 6,5. E’ suo l’assist per il pareggio di Panico. Si rende molto utile soprattutto i compagni. In area è un po’ macchinoso (77’ Giannetti n.g.).

ALL. CALABRO 8. Il voto è per una qualificazione mai veramente in discussione.

Gian. Bond.