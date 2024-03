LE PAGELLE. Gucher e Tiritiello con il match-winner sono i migliori

CHIORRA: 6. Inoperoso il portiere rossonero, con pochi interventi degni di nota. E’, comunque, attento e preciso.

SABBIONE: 6. Prova a cercare il gol di testa sui calci piazzati, ma la retroguardia sarda spazza via in qualche modo. In difesa chiude bene gli spazi e concede niente.

TIRITIELLO: 6,5. Marca l’ex compagno di squadra Bianchimano e gli concede poche occasioni per potersi girare palla al piede.

BENASSAI: 6. Si spinge poco in avanti, ma, come sempre, è sicuro nelle chiusure e negli inteventi.

DE MARIA: 6. Spinge quanto può sulla corsia sinistra, ma farlo con questo campo di ieri era quasi impossibile. CANGIANIELLO: 6. Recupera diversi palloni interessanti e spezza il gioco degli avversari.

GUCHER: 6,5. Cerca il gol in diverse conclusioni da fuori, perché capisce che giocare palla al piede su un campo così è molto rischioso.

VISCONTI: sv. La sua partita dura solo trentadue minuti; poi, in uno scontro di gioco, ha la peggio, accusando un guaio muscolare alla coscia destra che lo costringe a chiedere il cambio.

DISANTO: 6,5. Realizza il suo primo gol in rossonero, crede nel cross di Rizzo Pinna ed è bravo a battere Rinaldi.

YEBOAH: 6. A parte la conclusione di testa ad inizio gara, che termina di pochissimo a lato, per il resto incide poco, ma lotta.

RIZZO PINNA: 6. Dai suoi piedi arriva il traversone rasoterra che propizia il gol di Disanto. Allo scadere del primo tempo ci prova direttamente su punizione, ma il portiere devia provvidenzialmente in angolo.

ASTROLOGO: 6. Entra al posto di Visconti e lo fa dando il proprio contributo per la vittoria finale.

ALAGNA, DJIBRIL, RUSSO: sv. Entrano per far tirare il fiato ai compagni.

Al. Lomb.