LE PAGELLE. Il migliore è Gucher. Bene anche Rizzo e i due attaccanti

MELGRATI: 6. Impegnato poco o niente durante tutta la gara. Non può fare nulla in occasione del gol, con la palla che, prima sbatte sul palo interno e poi entra in rete.

GUCHER: 7. Sicuro e preciso negli interventi. Si immola su Svidercoschi evitando il gol del raddoppio.

BENEDETTI: 6,5. Al centro della difesa non concede spazi agli avversari. Soprattutto nel primo tempo è molto attento.

RIZZO: 6,5. Gioca una partita senza grandi sbavature e si spinge in avanti quando serve.

GEGMIGNANI: 6. Spinge bene quando serve e torna ad aiutare in difesa. Mette al centro dei buoni cross invitanti.

BALLARINI: 6. Da un suo passaggio arriva il gol del momentaneo vantaggio di Magnaghi.

GALLI: 6. Si piazza nel mezzo al campo e prova a far girare la palla.

CATANESE: sv. E’ costretto ad uscire dopo un fallo a centrocampo per il quale rimedia anche il cartellino giallo. Stava giocando una buona partita.

VISCONTI: 6. Anche lui cerca di infilarsi spesso in area di rigore veneta, soprattutto nel primo tempo, quando i rossoneri sono più incisivi.

MAGNAGHI: 6,5. Realizza un gran bel gol, addomesticando un buon pallone. Gli capitano altre occasioni per segnare, ma la palla non entra. Lotta molto e conquista diversi buoni palloni.

SELVINI: 6,5. Prova a sfruttare la sua velocità e cerca il gol in almeno due azioni. Si incarica di battere tutti i calci d’angolo che non sempre servono ai compagni di squadra.

CARTANO: 6. Per poco, nel finale, sugli sviluppi di una bella azione, non trova il suo primo gol tra i professionisti.

FEDATO, ANTONI e BADIJE: sv. Entrano per cercare di dare il loro sostegno alla squadra, portando forze fresche.

Al. Lomb.