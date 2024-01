Le pagelle. In campo il solito grande Eleuteri, . Tilli si fa mangiare

Furlanetto 6: Belle parate su Provenzano e Fossati. Sui gol poteva fare poco. Eleuteri 6,5: Si conferma ancora tra i migliori. È dappertutto, corre sempre e quando ha spazio dà l’impressione di poter creare sempre qualcosa di pericoloso.

Spedalieri 6: La prestazione in sé è anche buona. Ma il ruolo da leader della difesa sembra non riuscire a sostenerlo.

Fort 5,5: Deve migliorare nei disimpegni e in impostazione, ma conferma i grandi passi in avanti fatti vedere contro la Carrarese.

Pistolesi 5,5: Minuti iniziali e finali molto sottotono, parte centrale buona. Quella palla per Tilli nel primo tempo è una gemma.

Gianelli 6: Non giocava titolare dalla prima giornata di campionato, ma offre comunque una bella prestazione. Si crea tre occasioni importanti (dal 35’ Grassi: s.v.).

Fontana 5,5: Schermo importante davanti alla difesa, ma nel secondo tempo si unisce alla confusione generale della difesa.

Misuraca 6: La tecnica a centrocampo la mette lui. Serve almeno quattro/cinque perle per i suoi compagni, ma si vede poco (dal 31’ st Vessella: s.v.).

Pinzi 5,5: Spesso lascia campo a Eleuteri. Quando però si deve accendere, non ci riesce.

Semprini 6,5: Dopo l’influenza, torna con una buona prestazione. Un paio di volte obbliga Ciocci al miracolo.

Tilli 5: Inconcludente. L’occasione del primo tempo era clamorosa e fondamentale per mettere la partita in discesa (dal 21’ st Marcandella 5: Protti affida uno spezzone importante al neo arrivato, ma si vede poco. D’altronde non gioca da oltre un mese e mezzo). r

All Stefano Protti 5,5: Nel primo tempo prepara la partita perfetta meritando anche il vantaggio, ma la perla di Ianesi gli rovina i piani. Dopo quell’assedio andato a vuoto, la difesa si sfalda e lascia troppo spazio a Ianesi.

Fi.Ro.