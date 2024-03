Le pagelle. La panchina fa la differenza

LORENZI 6,5. Un tempo da spettatore, poi anche lui finisce nel frullatore di inizio ripresa fra vento e sbandamenti che costa il pari. Decisivo su Viscomi.

VERZA 6. Parte bene, da quella parte il Carpi spinge con costanza poi va in tilt a inizio ripresa e Serpini lo toglie. (11’st Tcheuna 6,5. Altro ingresso a tutto gas, mette palloni, come quello per Arrondini, e chiude la fascia).

ROSSINI 6. Mezz’ora di grande attenzione, poi un guaio alla coscia lo costringe a uscire. (29’pt Zucchini 7. Entra a freddo ma trova subito la quadra. Si traveste da centravanti per incornare il gol da tre punti). CALANCA 7. Lo aspettava da più di un girone questo sigillo, il secondo dopo quello di Corticella. Una gara di sofferenza, in cui nella ripresa fa anche il regista.

CECOTTI 6. Con Zumpano è duello a tutta corsia, lo perde a inizio ripresa ma il toscano non arriva sulla palla del pari.

FORAPANI 6. Guida con furore il primo tempo di qualità dei biancorossi, meno coinvolto nella ripresa. (15’st Beretta 6. Porta un po’ di vivacità quando il Carpi è appannato).

MANDELLI 6,5. Solita regia illuminata, dal suo piede nasce anche il corner che sblocca la gara.

ROSSI 7. Altro step di crescita, dopo il gol col Mezzolara mette la rifinitura di testa per Calanca a consolidare una gara fatta di palloni recuperati e un lavoro di cucitura decisivo.

LARHRIB 7. L’uomo in più fra le linee, duetta con Saporetti e Sall, nella ripresa si accende dando il via alla rete del 2-1. Esce stremato per i crampi. (34’st Gerbino sv)

SAPORETTI 7. Valentini gli mette una pezza in tuffo dopo l’1-0, nella ripresa s’inventa una palla col contagiri per il gol da tre punti. SALL 6,5. Trova gli spazi Giusti e anche il destro che batte Valentini, ma Pupeschi salva sulla linea. Nella ripresa esce per un brutto pestone. (6’st Arrondini 6. Lavoro di sponda e anche una torsione di testa che per poco non beffa Valentini).

Davide Setti