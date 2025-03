LE PAGELLE. L’assist dell’1-0 è di Ladinetti. Lipari crea grattacapi

TANTALOCCHI 5,5. Inoperoso per l’intera gara, non esce sull’azione del pari.

PERRETTA 6. Il capitano si fa sempre sentire.

MORETTI 6. Fa valere la sua stazza fisica in fase difensiva.

MARTINELLI 6. Gioca nonostante qualche problema alla schiena, ma ad inizio ripresa deve alzare bandiera bianca.

PRETATO 6. Il fresco dottore (in Economia) entra e si muove bene.

MIGLIARDI 5,5. Sul pari ascolano concorre all’errore con Tantalocchi.

GUIDI 6. Al rientro, mette il solito impeto a centrocampo.

LADINETTI 6,5. Parte in sordina, poi sale in cattedra. Pregevole l’assist per l’1-0.

LIPARI 6. Qualche buon ingresso in area avversaria che crea grattacapi.

GADDINI (35’ st) sv. Gioca solo il finale.

SCACCABAROZZI 6. Sempre efficace in fase di interdizione.

SALA 6. Si rende utile sulla catena di sinistra con la sua vivacità.

ESPECHE (35’ st) sv. Anche per lui solo i minuti conclusivi.

CORONA 6,5. Segna la rete numero 7, e per essere un classe 2004 alla prima esperienza in C è un gran risultato.

ITALENG (26’ st) 6. Entra mentalmente bene e nel recupero sfiora anche il gol.

All. MENICHINI 6. Un altro punto che avvicina alla salvezza, ma che rabbia per la vittoria sfumata….

