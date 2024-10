Le pagelle. Lauria monopasso. Grilli soccombe. Polvani resiste

CECCHINI 6. Due buoni interventi in apertura, poi deve arrendersi sulle reti del Sasso Marconi.

DIODATO 5,5. Sul 2-0 tiene in gioco Mancini che scatta alle sue spalle. Unica macchia, ma pesante (32’ st BALLEELLO 6. Primi minuti stagionali).

MAZZEI 5,5. Disattento in marcatura, cresce alla distanza ma nella prima frazione soffre troppo.

POLVANI 6. Alle difficoltà reagisce da grande difensore e quando alza la saracinesca non ce n’è per nessuno.

KHARMOUD 5. Jassey gli fa vedere i sorci verdi per tutto il primo tempo e lui va spesso in difficoltà (17’ st DONIDA 6. Entra dietro ma lo si vede più in avanti).

GRESELIN 5,5. Si muove tra la fascia e il centro del campo e non sempre trova la posizione giusta. Da lui ci si aspetta di più.

GRILLI 5,5. Non riesce a suonare la carica e soccombe all’intraprendenza delle mezzali gialloblu (5’ st DIBENEDETTO 6. Dà verve e spunti sulla fascia).

LAURIA 5. Tanta lotta a centrocampo ma anche poca copertura, in particolare nel primo tempo. Non dà cambio di ritmo.

LARHRIB 5. Sua la prima chance, ma Celeste dice di no. Idem sul finale di frazione (5’ st BASANISI 6,5. Entra e va subito a segno, la sua qualità permette agli arancioni di gestire meglio il possesso).

SPARACELLO 6. Impegno e dell’abnegazione, ma nel giudizio pesano le due occasioni sprecate.

TASCINI 6. Manca un rigore solare su di lui in apertura, ma non si demoralizza e fa la guerra su ogni pallone (21’ st PINZAUTI 5,5. Doveva e poteva fare meglio).

GIACOMARRO 5,5. Forse schierare due terzini non di ruolo per fronteggiare le ali gialloblu non è stata una grande idea.

Michele Flori