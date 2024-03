Le pagelle. Le parate di Ricco sono decisive. Nannucci, esordio con sufficienza

RICCO 7 E’ lui il migliore in campo nelle fila del Prato. Almeno 3 interventi decisivi per salvare il risultato.

LAVERONE 6 Ordinato e sempre presente in fase difensiva a presidiare la sua zona.

ANGELI 5,5 Qualche svarione di troppo, per fortuna senza conseguenza per i biancazzurri.

DIANA 6,5 Prova attenta e diligente in marcatura. Concede poco dalle sue parti.

STICKLER 6 Chiude bene i varchi, anche stringendo in diagonale quando serve.

SADEK 6 Gara di sostanza come al solito, leggermente più in ombra come tutta la squadra. Dal 70’ GEMIGNANI s.v. GARGIULO 5,5 Rientra dopo lungo stop, forse nella partita in cui il pallino del gioco lo tengono in mano quasi sempre gli avversari. Dal 55’ SOWE 5,5 Si mangia il possibile 2-0 in maniera abbastanza clamorosa. TROVADE 6 Poco gioco da parte dei biancazzurri. Si cala nella parte, sfoderando più sciabola che fioretto. Non è il suo pane quotidiano.

NANNUCCI 6 Esordio sufficiente per il giovanissimo. Dal 55’ LIMBERTI 6 Entra ma si vede che non è al top.

BIGONZONI 6,5 Mezzo punto in più per aver dato origine all’azione che ha deciso il match. Dall’81’ OLIVERIO s.v.

MOREO 6,5 Si vede poco, ma fa quel che deve. Realizza con freddezza il calcio di rigore da tre punti. Dal 90’ D’AGOSTINO s.v.

All. RIDOLFI 6,5 Prato certamente non bello, ma estremamente cinico. E alla fine contano i punti e il risultato è ancora una volta dalla sua.