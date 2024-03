Le pagelle. Lollo, prova da applausi. Ottimi Hagbe e Candido

GIUSTI 6,5 Un paio di uscite nel primo tempo sullo 0-0 che blindano la porta e il successo. Nel secondo è praticamente spettatore non pagante.

MOROSI 6,5 Corse e cross come sempre nell’ultimo periodo. Crescita costante nel girone di ritorno.

BIANCON 7 Non concede praticamente nulla agli avanti avversari che sovrasta fisicamente.

CAVALLARI 7 Come il compagno di reparto, va anche vicino al gol.

AGOSTINONE 7 Mette lo zampino nella maggior parte delle azioni del primo tempo, incluso il primo gol che sblocca.

BIANCHI 7,5 Capitano vero, il primo a credere nel nuovo corso a Chianciano e quello che ha compattato il gruppo fin dal primo giorno.

BALDARI SV Meritato ingresso nel finale di uno dei più giovani.

LOLLO 7 Regista fuori categoria, conclude con la fascia da capitano ed è il giusto tributo per uno degli artefici del trionfo. HAGBE 7,5 La grande sorpresa della stagione. Dopo un inizio difficoltoso è cresciuto in maniera esponenziale anche sotto porta. Merita una chance in D.

PAGANI 6,5 Subentra da mezzala e si rende utile anche in quel ruolo sfiorando il gol nel finale. CANDIDO 7 Torna titolare ed è protagonista nel primo tempo di un paio di azioni degne di nota.

RICCIARDO 6,5 Entra bene e col solito piglio propositivo anche se non riesce ad andare alla conclusione.

BOCCARDI 6,5 Attaccante e poi rifinitore. Vicino alla gioia personale sacrificandosi per la squadra.

ACHY 6,5 Entra nella ripresa per blindare risultato e promozione.

GALLIGANI 8,5 Due gol, una traversa, e un assist. Nella gara più importante gioca una delle due migliori partite dimostrandosi di categoria superiore. GRANADO 6,5 Sfortunato nelle due occasioni sotto porta.

ALL. MAGRINI 9 Condottiero che fin dal primo giorno ha creduto nel successo finale anche quando praticamente il Siena neanche esisteva.

ARBITRO SOLITO 6 Nessun ammonito per una gara che ha offerto pochi episodi arbitrali.

g.d.l.