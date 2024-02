LE PAGELLE. Lorenzi decisivo, un’uscita sontuosa

LORENZI 7. Freddato senza colpe da Gobbi, uscita sontuosa che vale come un gol all’86’ su Gomez.

VERZA 6. Lanzi lo costringe stare sulla difensiva. ROSSINI 7. Perfetto in anticipo, vince i duelli aerei. CALANCA 6. Si perde Gobbi sul gol, ma rimedia.

CECOTTI 7. Lascia le briciole a Confalonieri, ottimi la tempi difensivi.

FORAPANI 6,5. Solito prezioso lavoro nel guidare le transizioni biancorosse. MANDELLI 7. Passa sempre tutto da lui, si inventa l’assist del 2-0.

TENTONI 6. Pochissimi errori. (17’st Rossi 5,5. Si perde Gomez, lo salva Lorenzi).

CORTESI 6. Bravo a procurarsi il rigore in avvio. (13’st Larhrib 6. Entra e si accende un paio di volte). SAPORETTI 7,5. Lascia la firma in 17’ con due reti, un rigore come al solito perfetto e un taglio sul primo palo da grande punta. Prezioso anche in ripiegamento. (42’st Zucchini sv).

SALL 6. Tanto lavoro e corse per i compagni, meno lucido sottoporta (23’st Arrondini 6. Difende il vantaggio).

d.s.