Le pagelle. Mezzo gol è merito del numero fatto da Gerbi. Per Mandelli gara più di sacrificio che di regia

SORZI 6. Non impeccabile sul tiro di De Boer, preciso ma abbastanza lento, poco prima aveva chiuso bene su Aloi nell’unica parata dei primi 45’. Nella ripresa dice di no con un gran balzo a Ferranti e nel finale salva su Cianci, sul rigore Cicerelli è perfetto.

TCHEUNA 5,5. Il capocannoniere del campionato Cicerelli si piazza dalla sua parte e sono dolori per l’ex Corticella, che ne soffre la velocità. Sul gol si fa beffare da Aloi quando sembrava in netto vantaggio. Un paio di ripartenza delle sue ma con scelte rivedibili.

ZAGNONI 7. La terza rete stagionale premia la sua posizione da attaccante puro sul grande lavoro di Gerbi che lo porta a deviare da due passi. Nella ripresa esce per un problema fisico dopo una botta. (18’st Calanca 6. Entra quasi a freddo e va subito in clima partita).

ROSSINI 5. Primo tempo di battaglia su Ferrante, che lo colpisce anche con una gomitata alla gamba a terra non vista da quarto uomo e guardalinee. Nella ripresa è colpevole del mani che regala il rigore alla Ternana, errore grave. Poco dopo viene ammonito e salterà Legnago. Nella ripresa sfiora il gollonzo con un tiro cross che Vannucchi smanaccia.

VERZA 6. Un paio di sgasate in una gara senza sbavature in cui finisce in crescendo.

CONTILIANO 6. Solita prestazione di grande generosità, spesso raddoppia su Cicerelli che si allarga dalla sua parte.Poi esce anche perché diffidato. (24’st Puletto 6. Si presenta con una conclusione che spaventa la Ternana)

MANDELLI 6,5. Gara si sacrificio più che di regia, conduce tutte le azioni pericolose del Carpi e solo Vannucchi con un riflesso prodigioso gli nega il gol di testa.

FIGOLI 6. Gli manca ancora qualcosa nei 16 metri finali, ma si dà fare. (35’st Nardi sv).

CORTESI 6,5. Ottime sensazioni alla prima da titolare dopo 2 mesi, inizio sprint e calcia in porta dopo 24 secondi, una spina costante per la Ternana. Esce, ha solo un’ora nelle gambe. (24’st Sall 5,5 (foto). Un paio di sgasate senza acuto).

STANZANI 5,5. Altra prova deludente. (16’st Saporetti 5,5. Non lo riescono a innescare per 20’, poi col sinistro spara centrale).

GERBI 6,5. Mezzo gol è suo col numero su Capuano da cui nasce la traversa che Zagnoni ribadisce in rete.

Davide Setti