LE PAGELLE. Molti in evidenza. Bene Ballarini, ma guaio a un flessore

MELGRATI: 6. Non è chiamato quasi mai a fare parate decisive. Preciso e sicuro nelle uscite aeree. Non può far niente sul pareggio di Boccadamo e di Marconi.

GUCHER: 6. Viene schierato ancora una volta come terzino destro ed il capitano rossonero chiude bene gli spazi. Peccato per la sua deviazione in occasione del pareggio di Boccadamo che, però, è ininfluente.

BENEDETTI: 6. Al centro della difesa gestisce bene la manovra, assieme ai compagni di reparto.

RIZZO: 6. A volte si innamora troppo della palla e cerca di saltare l’uomo, correndo qualche pericolo di troppo. Gioca, comunque, una buona gara.

GEMIGNANI: 6,5. Partita di sostanza del numero trenta rossonero che, nel primo tempo, pennella diversi traversoni per i compagni di squadra. Da un suo traversone arriva il gol di Ballarini.

BALLARINI: 6,5. Realizza la sua prima rete con la maglia della Lucchese. Lotta molto e cerca spesso il fraseggio con i compagni di squadra. Guaio al flessore destro.

VISCONTI: 6. Senza sbavature e senza grandi slanci. Non sempre riesce a spingere in avanti come dovrebbe. Rientra a dare una mano in difesa quando serve.

CATANESE: 6. Prova a scardinare la difesa ospite, ma lo chiudono bene. Non sempre è incisivo.

ANTONI: 6. Una buona gara la sua, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo cala leggermente e Gorgone lo sostituisce.

MAGNAGHI: 6,5. Ha diverse occasioni per segnare il gol che poteva chiudere la gara, ma la palla non vuol saperne d’entrare. Lotta e ci prova fino alla fine.

SELVINI: 6,5. Alla sua seconda gara di fila da titolare gioca molto bene; assist perfetto per Fedato.

GALLI: 6. L’ex Lecco gioca una discreta partita, dando il suo contributo in mezzo.

FEDATO: 6,5. Appena entrato realizza la sua seconda rete stagionale, con estrema freddezza.

CARTANO: sv. Dà il suo contributo.

Al. Lomb.