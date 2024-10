Le pagelle. Per l’ex Zagnoni è una serataccia. Incubo Cecotti al debutto da titolare

SORZI 6. Bruciato due volte da distanza ravvicinata nel primo tempo, evita subito dopo il tris di Nicastro con un balzo. Nella ripresa subisce altri due gol in ripartenza su cui può fare ben poco.

CALANCA 5.

Piazzato a destra nel terzetto difensivo, sembra un pesce fuor d’acqua quando la Vis affonda il coltello da quella parte.

ZAGNONI 4,5. Serataccia pessima da ex, non riesce mai a tenere in ordine la linea biancorossa e si fa beffare di forza da Okoro nell’azione del 2-0, poi guarda Okoro calciare dal limite il tris. PANELLI 4,5. Inconcepibile come sul fallo laterale non dia il raddoppio a Zagnoni nell’azione del 2-0 in cui Okoro si ritrova incredibilmente uno contro uno col compagno. Prima aveva rischiato con un retropassaggio alla cieca. (1’st Figoli 5. Primi due palli, subito due scivoloni, non lascia il segno).

TCHEUNA 5. Cannavò da quella parte è una spina nel fianco, anche se lui è a terra (colpito in volto) quando l’esterno mette la palla dell’1-0 per Nicastro. Un paio di cross ma tanta sofferenza.

CONTILIANO 5. Deve prende in mano la squadra ma si nasconde in una serata da incubo di tutta la squadra, poi Okoro beffa lui e Zagnoni sul 3-0.

FORAPANI 6. L’ultimo ad alzare bandiera bianca, uno dei pochi con lo spirito giusto a dare battaglia su ogni palla, esce perché ammonito. (28’st Nardi sv).

CECOTTI 4,5. Dopo l’ottima prova a gara in corsa con la Lucchese, il debutto da titolare è in incubo che dura 45’. Non si accorge di Nicastro alle sue spalle che sbuca per mettere dentro da due passi la comoda palla del vantaggio. (1’st Mazzali 5. Dietro balla da subito e Nicastro lo beffa sul poker).

SERENI 5. Un paio di accelerazioni senza grossi risultati. Galleggia fra mediana e attacco, ma non è mai pericoloso.

SAPORETTI 5. Non riesce mai a innescare il suo mancino, nella ripresa spara a salve. (22’st Stanzani 5,5. Entra e arriva subito il 3-0).

SALL 5,5. Almeno sgomita e rincorre, ma non basta per rendersi pericoloso, perde tutti i duelli fisici. (22’st Gerbi 5,5. Nessuna palla giocabile, difficile così). d.s.