Le pagelle. Pisseri, un altro miracolo. Berti è una certezza

Pisseri 6,5: compie un miracolo su Ceresoli e salva il vantaggio. Non si scompone quando il Catanzaro alza la voce.

Curto 6: soffre le giocate basse e veloci, ma questo si sapeva. Sbaglia un rinvio e ne nasce un rischio per Pisseri, nella ripresa salva la rete su tocco ravvicinato di Seck.

Ciofi 7: dai suoi recuperi partono entrambe le azioni dei gol. Come centrale non fa sentire la mancanza di Prestia, incrocia i tacchetti soprattutto con Pittarello e regge l’urto di un duello prevalentemente fisico.

Mangraviti 6,5: dalle sue parti succede poco ed è quello il compito del difensore

Adamo 7,5: bagna l’esordio da titolare con la prima rete in B. Qualche errore banale in avvio, poi ci prende le misure. Secondo tempo maiuscolo, sfiora la doppietta ed è efficace anche in fase difensiva

Ceesay sv.

Calò 6: corre tanto ma non sempre con profitto. Sfiora la rete su calcio piazzato, per il resto si limita ad amministrare senza osare troppo

Francesconi 6: si piazza in mezzo e ringhia su tutto ciò che gli passa davanti.

Bastoni 6,5: partenza lenta, cresce piano piano e da un suo recupero nasce l’occasionissima sprecata da Kargbo. Presenza comunque indispensabile a centrocampo

Donnarumma 6: inizia con un dribbling dei suoi che manda a spasso l’avversario. Su una bella palla di Shpendi non osa il tiro al volo e l’occasione sfuma.

Celia sv.

Berti 7: serve a Kargbo la palla del primo gol. Sempre efficace quando c’è da far ripartire l’azione. Uomo ovunque sfodera l’ennesima prestazione tutta sostanza e qualità.

Kargbo 7,5: subito frizzante costringe i calabresi a tenere alta la guardia. Spinge in rete l’assist al bacio di Berti, sfiora il raddoppio e confeziona il cioccolatino per il gol di Adamo.

Antonucci 6: un paio di discese e un tiro a giro nello specchio. Segnali di crescita.

Shpendi 7: partecipa a entrambe le azioni dei gol. Quando ha la palla nei piedi quasi sempre succede qualcosa di interessante. Pigliacelli gli nega per due volte la gioia di un gol meritato.

Andrea Baraghini