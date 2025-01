LE PAGELLE. Prova disastrosa Saporiti predica quasi solo nel deserto

PALMISANI: 5-. Non ha particolari colpe sui gol, ma non offre mai sicurezza; mezzo punto in meno per l’ammonizione. Era in diffida.

GEMIGNANI: 4,5. Si perde due volte in marcatura Tommasini che non lo perdona; sempre in affanno anche nelle altre situazioni. (CARTANO: 5. Non migliora la situazione, anzi. E si prende anche il giallo).

FAZZI: 5. Sbaglia quasi tutto quello che può sbagliare.

GASBARRO: 5. Per la difesa è un’altra giornata "no" e lui non fa eccezione.

ANTONI: 5. Invisibile, sia in fase di spinta, che in copertura, i cross dell’1-0 e del 3-1 partono dalla sua fascia.

QUIRINI: 5,5. Non mette mai apprensione alla retroguardia rossoblu e fatica a contenere gli avversari sulla sua zona di competenza.

GUCHER: 6-. Lotta, recupera palloni e prova a distribuire gioco. Non ha i 90’ nelle gambe. (VISCONTI 5,5: Entra per dare una scossa dalla cintola in su, ma non si nota neanche).

TUMBARELLO: 6. Tra i pochi che riescono a salvarsi, mette quantità e qualità a disposizione della squadra.

CATANESE: 5. Un bel cross per il palo di Saporiti e poco altro (GIACCHINO: sv. Pochi minuti).

SAPORITI: 7. Predica nel deserto. È il migliore in campo della partita, s’inventa l’assist dell’1-1 e colpisce due volte il palo. Più di così si muore.

SELVINI: 6. Soffre un po’ la fisicità della difesa del Gubbio; buono lo spunto sul gol, ma poco freddo nel secondo tempo. (MAGNAGHI: 5+. Impalpabile, tocca pochi palloni e li sbaglia anche).

GORGONE: 4,5. La squadra è in netta difficoltà da troppo tempo, i tifosi lo contestano a fine partita. Si profila il cambio?

Fed. Min.