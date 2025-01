LE PAGELLE. Si salvano soltanto. Quirini e Magnaghi. Difesa inguardabile

COLETTA: 5. Rimedia tre gol. Il primo su rigore, il secondo su azione, sempre ad opera di Antenucci. Il terzo un rasoterra di D’Orazio che non gli lascia scampo.

GEMIGNANI: 5.5. Merita mezzo punto in più rispetto ai suoi compagni di reparto, perché da un suo cross arriva il gol di Quirini.

FAZZI: 5. Non spazza via quando serve e non riesce a chiudere bene, concedendo troppi spazi agli avversari.

GASBARRO: 5. Sbaglia troppi disimpegni che, alla fine, rischiano di essere pagati a caro prezzo.

VISCONTI: 5. Commette l’errore su Bidaoui che propizia il secondo gol di Antenucci.

QUIRINI: 6,5. L’unico della squadra che merita l’ampia sufficienza. Lotta e prova a tenere in piedi la barca, anche quando gli ormeggi sembrano saltati. Che sia una delle sue ultime partite con la maglia della sua città?

GUCHER: 5,5. Cerca di arginare il gioco degli avversari. Ma non riesce ad impostare la manovra.

TUMBARELLO: 5. Commette il fallo da rigore su Zammarini che spiana la strada alla Spal verso la vittoria.

ANTONI: 5,5. Prova ad essere più incisivo nel secondo tempo, ma i compagni di squadra non riescono a supportarlo come dovrebbero, soprattutto perché, al centro dell’area, non riesce mai a trovare uomini liberi.

MAGNAGHI: 6. Dopo diversi errori, riesce a segnare il gol del momentaneo pareggio. Peccato per i due sbagliati in precedenza che potevano incanalare la partita in maniera diversa.

SAPORITI: 5,5. Anche lui, come il resto della squadra, si risveglia nella prima parte del secondo tempo. Poi, una volta subito nuovamente il gol, si spegne. Nel finale è stanco e si vede.

CATANESE, SELVINI e FEDATO: sv. Entrano per portare nuove forze. Catanese centra il palo.

Al. Lomb.