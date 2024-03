LE PAGELLE. Tumbarello, Quirini e Rizzo Pinna su tutti. Male Cangianiello Nel match, Chiorra e Sabbione hanno prestazioni discrete, mentre Quirini e Tumbarello si distinguono per impegno e qualità di gioco. Altri giocatori come Benassai e Rizzo Pinna si fanno notare per la determinazione. Alcuni come Cangianiello e Yeboah faticano di più. Astrologo, Guadagni e Magnaghi entrano in campo senza incidere.