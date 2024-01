Le pagelle. Tutti bocciati, Hervey fa arrabbiare. Galloway si sveglia solo nel finale

Briante WEBER (23 minuti, 3/3 da 2, 0/2 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero, 8 assist, 6 punti). Smazza otto assist, ma significa poco perchè la sua partita è abulica come del resto quella di tutta la squadra. Voto: 4,5.

Alessandro CIPOLLA (9 minuti, 0/1 da 2, 1 assist). È vero, gioca nove minuti, ma a babbo morto e sarebbe ingeneroso giudicarlo dopo una debacle collettiva. Voto: N.G.

Kevin HERVEY (24 minuti, 3/3 da 2, 2/7 da 3, 2/3 t.l., 3 rimbalzi, 5 perse, 2 recuperi, 1 assist, 14 punti). È la classica partita dove ti fa arrabbiare. Arriva da una prova monstre contro la Virtus, a Scafati si presenta con due infrazioni di passi dove sembra fare una vasca in via Emilia al sabato pomeriggio, purtroppo, con la palla in mano. Chiude con un -33 di plus/minus. Voto: 4,5.

Langston GALLOWAY (23 minuti, 2/5 da 2, 4/8 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 2 assist, 16 punti). Arriva a fine terzo quarto con 3 punti, dicesi 3, poi risulta il top-scorer di giornata con alcuni canestri dei suoi ma a giochi fatti. Non è la prima volta che spara a salve: a questa Unahotels serve il Galloway di inizio campionato dove più di una volta si è caricato il team sulle spalle. Voto: 4.5

Mouhamed FAYE (22 minuti, 3/4 da 2, 1/1 da 3, 3 rimbalzi, 9 punti). Uno dei meno peggio, se così si può dire. La giovane età gli fa pagare dazio per alcune ingenuità, ma almeno regala l’impressione di non mollare mai con sprazzi interessanti. Voto: 5,5.

Jamar SMITH (19 minuti, 1/1 da 2, 2/7 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 3 assist, 8 punti). Solitamente impreciso con tiri aperti che di solito mette a occhi chiusi. Voto: 5.

Lorenzo UGLIETTI (8 minuti, 0/2 t.l., 2 rimbalzi, 2 perse). Pochi minuti in campo dove Logan gli fa vedere i sorci verdi. Voto: 5.

Darion ATKINS (17 minuti, 1/1 da 2, 0/2 da 3, 1/2 t.l., 2 rimbalzi, 3 punti). Continuano le prove sottotono del lungo ex Trento. Ieri, forse, conta poco nel computo totale ma il suo score è povero per l’ennesima volta e in campo non offre sussulti. Voto: 4,5

Michele VITALI (26 minuti, 1/2 da 2, 2/5 da 3, 0/0 t.l., 2 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 8 punti). Pur fra tante sbavature, è un altro che mette sul parquet tutto quello che ha. Voto: 5,5.

Sasha GRANT (16 minuti, 0/2 da 3, 3/4 t.l., 3 rimbalzi, 4 perse, 3 punti). Non riesce a sbloccarsi, commettendo diverse ingenuità molto banali. Voto: 5. Matteo CHILLO (13 minuti, 3/4 da 3, 0/0 t.l., 5 rimbalzi, 9 punti). Una comparsata nel primo tempo, poi nel finale il coach greco gli offre alcuni minuti dove piazza un paio di bombe e risulta il miglior rimbalzista della Unahotels. Voto: 5,5.

Cesare Corbelli