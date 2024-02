LE PAGELLE. Una prova negativa. Si salvano soltanto. Disanto e Tumbarello

COLETTA: 5,5. Sul primo gol non ha colpe, mentre sul secondo lo vede sbucare all’ultimo. Il capitano, per il resto, non è chiamato mai a grandi parate.

SABBIONE: 5,5. Rimedia il cartellino giallo e ricorre spesso a qualche fallo, per arginare gli attaccanti sardi.

TIRITIELLO: 5,5. Sbaglia di testa, "offrendo" l’involontario assist a Mastinu per il raddoppio della Torres. Il difensore non gioca con tranquillità.

FAZZI: 5. Nel primo tempo gioca in difesa, mentre nel secondo tempo si piazza sulla fascia di centrocampo. Non riesce a ribattere in rete il calcio di rigore respinto da Zaccagno.

ALAGNA: 5. Non riesce a spingere come gli chiede il trainer. Quando arriva sul fondo, i suoi cross non sono precisi.

TUMBARELLO: 6. L’unico che ci prova fino alla fine, ma, purtroppo, non riesce a dare la giusta sferzata.

CANGIANIELLO: 5,5. Opaco e senza tante idee. A centrocampo perde troppi palloni.

VISCONTI: 6. Prova a mettere al centro dei buoni cross, ma anche lui sembra brancolare nel buio.

GUCHER: 5,5. Nel primo tempo viene schierato, addirittura, come mezz’ala destra, ruolo inedito per lui, dove va spesso in difficolta.

YEBOAH: 5. Partita opaca quella del giocatore ghanese. Non riesce quasi mai a girarsi verso la porta e, le poche volte che ci riesce, non è preciso.

DISANTO: 6. Cerca di seminare il panico nella difesa sarda, quando ha palloni giocabili. Rimedia il rigore, sbagliato da Guadagni.

GUADAGNI: 5. Sbaglia clamorosamente il rigore in avvio di ripresa, appena entrato. Era, forse, l’occasione che poteva riaprire la gara, ma non è risucito a sfruttarla.

RIZZO PINNA, MAGNAGHI, QUIRINI, DE MARIA: sv. Entrano quando i giochi sono fatti.

Al. Lomb.