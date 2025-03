Le pagelle. Vitali fa il possibile, in attacco Gagliano e Ubaldi faticano

Vitali 6. La quiete prima della tempesta è roba da niente per lui. Gestione e poco più. Ma quella tempesta di inizio secondo tempo è da non potersi riparare.

Cinquegrano 5,5. Non ci sono pericoli da correre nel primo tempo. Dalla sua parte Guiebre non si fa mai troppo sotto. Le maglie difensive si allargano nella ripresa e anche lui ci casca dentro.

Megelaitis 5,5. È probabilmente lui a tenere in gioco Zecca sul primo gol del sardi, quello che lui stesso realizza nel tentativo disperato di anticipare Fischnaller. I cinque minuti di buio del Rimini sono anche i suoi in novanta tutto sommato non male.

Gorelli 6. Ci mette i soliti modi non esattamente eleganti, ma alla fine efficaci perché tutto fili via liscio nel primo tempo. Prima o poi ricorderà di non dover prendere un cartellino giallo nel primo tempo, oppure dovrà iniziare a pregare Buscè di rivedere le ’regole’ (1’ st De Vitis 5,5. Entra e si trova subito nel bel mezzo di una bufera. E ne esce non esattamente bene).

Lepri 5. Quando la Torres, dopo 45 minuti di nulla, decide di cambiare marcia allora sono guai. E i soliti tentennamenti.

Falbo 5. Se c’è uno tra i giocatori biancorossi che tiene in gioco Diakite sul secondo gol della Torres è lui. Senza contare che Zecca dalla sua parte fa il bello e il cattivo tempo. Un ritorno in campo decisamente complicato, almeno nei primi 13 minuti della ripresa (13’ st Semeraro 5. Non gli riesce niente molto meglio rispetto al compagno di cui va a prendere il posto, purtroppo).

Conti 5,5. Ci mette tutto quello che ha in fase di protezione, ma l’impressione è che con il passare delle settimane dal suo arrivo abbia perso quella verve offensiva mostrata da subito.

Langella 5,5. Pochi spunti per i compagni d’attacco, o almeno pochissimi solo calibrati in modo da arrivare a destinazione.

Piccoli 5,5. Forse è l’unico a salire di tono con il passare dei minuti e questo è già un punto a suo favore. Ma anche lui è sempre più a guardare indietro che avanti.

Gagliano 5. L’unico tiro verso la porta di Zaccagno del primo tempo è suo. Per il resto è giornata buia nella sua Sardegna (9’ st Cioffi 5,5. Forse un paio di accelerate, ma niente che possa rimanere negli occhi).

Ubaldi 5. Qualche buon pallone sui piedi se lo ritrova, ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso (9’ st Parigi 6. Alla fine ci prova sempre, pur non avendo un impatto sulla partita di quelli devastanti).