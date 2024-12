Le parole dell’ex. Panelli, gara speciale: "Siamo stati fortunati. Ma anche audaci...»

RIMINIPer Tommaso Panelli era una gara speciale da ex. "Un’emozione tornare qui – le sue parole - ho passato due anni meravigliosi. La gara? Tosta contro una squadra in fiducia e forte, con un’identità ben precisa. Noi abbiamo messo in campo le nostre cose, sicuramente la fortuna è stata dalla nostra parte ma aiuta gli audaci: abbiamo lottato nei duelli ed è stata una gara vera, onore al Rimini che poteva vincere ai punti, ma tanto di cappello a noi che siamo stati lì lottando. Non perdere ci dà fiducia e ci fa chiudere l’anno con 25 punti".

La 1^ di ritorno: Ascoli-Spal 1-1, Lucchese-Pineto 3-3, Pontedera-Legnago 0-0, Sestri-Gubbio 2-1, Campobasso-Arezzo 0-1, Milan U23-Entella 1-2, Pescara-Ternana 0-0, Perugia-Pianese 1-1, Vis Pesaro-Torres 1-3, Rimini-Carpi 0-0.

Classifica: Entella, Pescara e Ternana (-2) 41, Torres 36, Vis Pesaro e Arezzo 35, Rimini 29, Carpi, Campobasso, Pianese, Pineto e Ascoli 25, Perugia 23, Gubbio 22, Pontedera 20, Lucchese e Spal (-3) 19, Mian U23 e Sestri 16, Legnago 13.