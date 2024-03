Le parole di Gorgone. "C’è voglia di riscatto dopo il ko in coppa»

"Sarà una partita difficile, come tutte quelle che affronteremo da qui alla fine della stagione". Taglia corto Giorgio Gorgone (foto) pensando ai novanta minuti contrro il Rimini. La sua Lucchese è delusa proprio come la squadra di Troise. Perché i toscani, come i romagnoli, hanno appena salutato la Coppa Italia a un passo dalla finale. Rimontati dal Padova. "Ci aspetta una gara difficile – ribadisce Gorgore – nella quale come sempre, dovremo stare sempre in partita". L’allenatore della Lucchese torna anche sulle parole del presidente Andrea Bulgarella, pronunciate proprio dopo l’eliminazione dalla coppa. "Siamo tutti fortemente dispiaciuti per come è andata a finire la gara dell’ Euganeo – ha aggiunto il trainer rossonero – Il presidente sperava nella finale, come tutti noi, come tutti i tifosi, che hanno confermato anche a Padova il loro grande attaccamento alla squadra. Le sue parole ci hanno fatto riflettere e dato la spinta per ritrovare un passo più regolare. Le sconfitte pesano, mentalmente e fisicamente, ma in questo sport bisogna sopportare le critiche e avere la forza e il coraggio per riscattarsi". Gorgone per la gara contro il Rimini dovrà probabilmente rinunciare a Yeboah, ma ritroverà l’esperienza di Gucher. Possibile qualche avvicendamento dopo le fatiche di Coppa Italia. "Non lo escludo – ha concluso Gorgone – il nostro principale intento è quello di riconquistare la fiducia ed il calore dei nostri tifosi". Non si sbilancia il tecnico della Lucchese quando si parla delle scelte per i novanta minuti contro i romagnoli. Chiorra tornerà tra i pali, difesa a tre con Sabbione, Gucher e Tiritiello. Quirini, Tumbarello, Cangianiello e Visconti a metà campo con Rizzo Pinna, Magnaghi e Disanto in attacco. I numeri della Lucchese dell’ultimo periodo non sono di certo esaltanti. I toscani non vincono da quattro partite nelle quali hanno messo in tasca due punti (due pareggi e due sconfitte con Torres e l’ultima con il Pescara). Una ’dieta’ di punti che ha riportato la Lucchese a pochi passi dalla zona playout. Sei i punti che dividono la squadra di Gorgone da quella di Troise. All’andata al ’Romeo Neri’ fu il Rimini a prendersi tutto grazie ai gol realizzati dall’ormai ex Lombardi e dal solito Morra dal dischetto.