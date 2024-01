Le parole di mister Greco. "Attenti, la trappola è sempre dietro l’angolo»

"La trappola è sempre dietro l’angolo". Sa di non potersi permettere passi falsi la Torres che oggi si presenterà al ’Neri’. Lo sanno i giocatori del club sardo e tanto più lo sa Alfonso Greco. Il Cesena non aspetta, e anzi non vede l’ora di scappare seminando la Torres. "Mi aspetto una gara difficile, come lo sono tutte – dice il tecnico della Torres alla vigilia del match in Romagna – Il Rimini è una gran bella squadra, con ottime individualità. Noi dobbiamo andare in casa loro con lo spirito giusto e servirà l’approccio giusto alla partita". Greco non sottovaluta quello successo all’andata in Sardegna. La sua squadra si prese tutto il bottino, ma i biancorossi, allora guidati da Raimondi, giocarono ad armi pari. "Non so se sarà una gara simile a quella dell’andata in cui ci costrinsero a una rimonta di carattere dopo un buon approccio loro – spiega – Dipenderà tanto anche che tipo di atteggiamento avranno dopo le ultime sconfitte consecutive in campionato. Fino a qualche settimana fa i romagnoli avevano un buon rendimento e sono certo che hanno le qualità per reagire. Io, senza troppi giri di parole, mi aspetto una sfida davvero complicata". Nelle ultime gare, pur continuando ad aggiungere punti alla classifica, la Torres sembra aver leggermente smarrito quella solidità difensiva che ne ha fatto le sue fortune sin qui. "Per il modo a viso aperto in cui giochiamo – spiega Greco – è normale che ci siano delle partite dove dobbiamo concedere qualcosa in più ai nostri avversari, ma questo lo abbiamo messo in preventivo dal primo giorno. In realtà sarei più preoccupato se non riuscissimo a creare in zona gol. Ci sta ogni tanto qualche errorino individuale o una disattenzione, si tratta di qualcosa di naturale nel percorso di crescita di un gruppo. Bisogna essere bravi a capire che questi cali di concentrazione ci possono costare caro, solo così potremo evitarli". Per la gara contro il Rimini il tecnico dei sardi ha soltanto problemi di abbondanza. "Abbiamo recuperato gli influenzati, compreso Diakite – conferma – Ho tutti a disposizione e per la prima volta dovremo fare delle scelte anche su chi portare o meno in panchina". E, ritornando al discorso iniziale, l’allenatore della Torres sa quanto la sua squadra si gioca nelle prossime settimane. "Questo è il mese per capire quanto possiamo sognare".