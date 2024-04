Le presidenti fanno squadra. Al ‘Neri’ è nata un’alleanza

Due donne al comando dello sport riminese che decidono di fare squadra. È la passione a unire Stefania Di Salvo, la presidente del Rimini calcio e Alessia Valducci, presidente di New Rimini Baseball Softball. La stessa che mettono nel loro lavoro e che da qualche tempo hanno deciso di dedicare anche allo sport riminese. Domenica scorsa si sono ritrovate sull’erba del ’Romeo Neri’, prima e durante la partita che il Rimini, quello del calcio, ha giocato contro la Virtus Entella. Un incontro fatto di sorrisi e di doni. Una maglia a scacchi, la numero 16, per Alessia Valducci. Mazza, pallina autografata e cappellino per Stefania Di Salvo. Insieme alla presidente del ’batti e corri’ c’era tutta la squadra. E l’accoglienza è stata di quelle da ricordare: ’Un bentornato ai Pirati’, lo striscione alzato dai tifosi in Curva Est. "È stata una domenica bellissima – ricorda la numero uno di New Rimini – Siamo stati accolti con il cuore da tutti i tifosi. È stato emozionante. La presidente Stefania è stata accogliente, gentile e umana. Ci siamo sentiti un po’ a casa e questa non è una cosa scontata".

Una piccola cerimonia per lo scambio dei doni prima del triplice fischio, poi tutti sugli spalti a godersi la partita. "La squadra ha tifato dalla Curva Est – racconta Valducci – E poi a fine gara abbiamo festeggiato tutti insieme la vittoria del Rimini e il traguardo dei playoff raggiunti. La presidente mi ha detto di seguirla sotto la curva a fine partita e lì è stato meraviglioso. A cantare e saltare insieme ai tifosi. Il massimo. Abbiamo anche portato un po’ di fortuna". Festeggiamenti riusciti e quella maglia a scacchi da custodire con orgoglio. "Vogliamo essere vicini al calcio – dice – e per questo abbiamo donato la mazza, il nostro cappellino e la pallina firmata da tutti i giocatori. La mia maglia a scacchi? Bellissima, con tanto di numero e nome... È stato davvero un bel gemellaggio". Gemellaggio che arriva quando la stagione del calcio si avvia verso la fine, e quella del baseball ha il suo inizio. "Una sorta di staffetta – sorride la presidente di New Rimini – simbolica per continuare sempre a essere forti a Rimini. E chiaramente invito tutti i tifosi a seguire le nostre partite. Posto allo stadio del baseball c’è per tutti...". Quello tra calcio e baseball è un feeling che si rinnova. Basti pensare che a fine anni ‘60, il ’Neri’ per un certo periodo è stata la casa di entrambi. Lì poi, sette anni fa, i Pirati campioni d’Italia festeggiarono la vittoria del loro 13esimo scudetto.