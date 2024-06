Le prima settimana di sfide a Montemurlo. Gol, emozioni, applausi. Torneo Rioni: i risultati

Non son mancati gol ed emozioni nella prima settimana del Torneo dei Rioni di Montemurlo. Manifestazione ancora totalmente equilibrata, con una serie di squadre appaiate in testa alla classifica provvisoria e con tutti i rioni ancora in corsa per un posto nei play off. Ad aprire la settimana è stata la sfida fra i campioni in carica dello Strada Mulino e l’Oste Centro. Partita tiratissima, decisa in favore dello Strada da una rete di Masolini, ma soprattutto dalle parate di Fedele, che ha mantenuta inviolata la porta dei ragazzi di mister Vespasiano. Sono fioccate le reti, invece, nel proseguire della settimana. Nel secondo confronto il Popolesco si è assicurato i tre punti in palio dilagando però soltanto nella ripresa contro un ostico Morecci, in partita almeno fino al 60’. Il 5-1 finale, con doppietta di Careccia e reti di Ferri, Gianassi e Bini per il Popolesco, è fin troppo eccessivo nei confronti del Morecci, che era riuscita ad andare in gol con Donnini. Terza giornata e altra girandola di gol nel match fra Novello e Fornacelle, col Novello che alla fine la spunta per 4-3 fra mille colpi di scena. A decidere il match in favore dei gialloverdi sono le reti di Marcantuono (doppietta per lui), Biagioni e Reda, che hanno reso vane la doppietta di traversi e il gol di Giandonati sulla sponda Fornacelle.

Chiusura di settimana dedicata al debutto nella competizione del Bagnolo, che solo ai calci di rigore è riuscito ad imporsi sul coriaceo Oste, meno preciso dal dischetto con due errori contro l’unico tentativo fallito in casa Bagnolo. Nei tempi regolamentari giallorossi a segno con Ruscillo, Oste in gol con Zekatrinaj. Di conseguenza la classifica vede in testa Popolesco, Novello e Strada Mulino tutte a 3 punti; segue il Bagnolo a quota 2; poi l’Oste Centro (unica squadra per ora ad aver giocato due partite) a quota 1; chiudono ancora a secco di punti Morecci e Fornacelle. Stasera si riparte con Morecci-Strada Mulino. Domani sera Fornacelle-Popolesco, poi nei giorni seguenti Novello-Bagnolo e Oste-Morecci. L. M.