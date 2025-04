Le Rappresentative. Giovanissimi B U14 . Allievi Under 16 oggi in campo

Rappresentative Giovanissimi B Under 14 e Allievi Under 16 in campo oggi a San Gimignano (rispettivamente ore 15 e 17) per la Coppa Marco Orlandi. È già un avvio rilevante, visto che i ragazzi che difendono i colori della provincia dovranno confrontarsi in entrambe le gare con i coetanei del circondario fiorentino, il più forte se non altro per il bacino di utenza. In un girone che annovera anche le selezioni di Prato, Grosseto, Arezzo. Nell’altro, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali e successivamente il passaggio alle finali del tabellone. Si gioca oggi al centro sportivo Santa Lucia della città turrita. Come ha detto a suo tempo Carlo Forte (foto), delegato della Figc di Siena, lo staff tecnico ha conosciuto delle variazioni. Valentino Vaselli riveste il ruolo di responsabile tecnico delle categorie giovanili. Nel suo team tecnico figurano Luca Montagnani, alla guida dei Giovanissimi, e Antonio Raffaele Tozzi per gli Allievi. La formazioni comprendono baby atleti di sodalizi dell’intera provincia, massimo tre per ogni club. Società sportive dalla Valdelsa all’Amiata che hanno fornito, si spiega dalla Figc di Siena, una valida collaborazione per consentire ai ragazzi di vivere questa notevole esperienza a contatto con le diverse realtà calcistiche giovanili della Toscana. I prossimi impegni saranno nell’ordine contro le compagini di Prato, Grosseto e Arezzo.

Paolo Bartalini