Le reazioni L’allenatore nerazzurro Pippo Inzaghi ha riconosciuto la grande prestazione della compagine apuana. "E’ la squadra che ci ha impensierito più di tutti»

L’onore ai vinti è arrivato nel dopo gara anche da Pippo Inzaghi (nella foto) che ha riconosciuto le difficoltà incontrate dal Pisa. "Lo avevo detto alla vigilia che la Carrarese assieme alla Juve Stabia è una delle sorprese di questo campionato e in effetti è stata probabilmente la squadra che ci ha impensierito più di tutti qua a Pisa. Nel primo tempo abbiamo rischiato grosso in avvio per una nostra disattenzione ma dopo la squadra ha meritato di passare in vantaggio e avrebbe potuto anche chiudere la partita con Tramoni. Nella ripresa nei primi quindici minuti non eravamo noi ma va anche ricordato che nel primo tempo i nostri attaccanti avevano pressato costantemente i loro difensori nella propria area costringendoli a lanciare sempre lungo in avanti. La nostra pressione era stata asfissiante ed era normale forse nella ripresa non ripartire nel modo giusto. Avevo la sensazione non che potessimo prendere gol ma che non avessimo più la stessa veemenza. Noi non abbiamo l’attitudine ad amministrare e infatti su una rimessa laterale a nostro favore nella loro area abbiamo finito per subire un contropiede che non possiamo prendere e che ci deve servire di lezione. Una volta sul pari la gente fresca che è entrata ci ha ridato il cambio di passo. La squadra penso che abbia legittimato la vittoria, anche se sofferta. Oltre al gol abbiamo colpito anche una traversa. Vanno fatti, comunque, i complimenti alla Carrarese per aver fatto un’ottima partita".

Il Pisa ha segnato il primo gol su azione d’angolo e mister Inzaghi si è soffermato anche sulla valenza dei calci da fermo. "Sulle palle inattive in passato avevamo avuto poco tempo per lavorare. Ora lo stiamo facendo un po’ di più ed abbiamo visto quanto possano essere importanti. Siamo stati attenti e concentrati perché poi la Carrarese è molto brava su queste situazioni di gioco e ci aveva già impensierito all’andata".

Gianluca Bondielli