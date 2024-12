Le statistiche. Assegnato dopo sedici giornate il primo rigore

Ha dovuto aspettare ben sedici giornate, il Siena, per vedersi assegnare un calcio di rigore a favore, nonostante di episodi, se non altro dubbi, ce ne siano stati (tanto per non andare troppo indietro, il tocco di mano in area di un giocatore della Fezzanese, domenica scorsa). L’atteso penalty è arrivato ieri pomeriggio allo stadio Anco Marzio ma non ha prodotto l’esito sperato. Niccolò Giannetti, dagli undici metri, ha stampato la palla sulla traversa. L’attaccante bianconero si è comunque fatto perdonare l’errore, firmando la rete che ha regalato i tre punti alla sua squadra, contro l’Ostiamare. Il numero 9 della Robur ha raggiunto Boccardi a quota 2, nella classifica marcatori. Il miglior realizzatore del Siena, quindi, rimane Galligani, autore di 4 gol, l’ultimo al Seravezza Pozzi, che ieri, infastidito da una distorsione alla caviglia, è rimasto in panchina.