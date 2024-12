Le statistiche. Il rendimento in casa e in trasferta resta in equilibrio

Per quanto nelle ultime partite il Siena abbia ottenuto i migliori risultati lontano dalle mura amiche del Franchi, i numeri mostrano un totale equilibrio tra il rendimento interno ed esterno della squadra di Magrini. I bianconeri hanno collezionato, in quattordici giornate, 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte (14 gol fatti, 13 subiti); di questi li hanno ottenuti 12 in casa, 12 in trasferta. Al vecchio Rastrello Bianchi e compagni hanno centrato 4 successi e sono incappati in 3 ko, mentre non hanno mai pareggiato (9 le reti realizzate, 9 quelle subite). In esterna, invece, sono arrivati 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta (5 gol realizzati, 4 subiti). Il miglior marcatore della squadra continua a essere Elia Galligani, con 4 centri (l’ultimo al Seravezza), seguito da Boccardi a 2, poi da Farneti, Mastalli, Ricchi e Semprini, Masini, Giannetti e Pescicani con una marcatura a testa (nel computo anche l’autogol di Della Spoletina).