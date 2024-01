Le statistiche. Sono 21 i risultati utili: bianconeri sempre imbattibili

La vittoria sul Terranuova Traiana ha allungato a 21 il numero dei risultati utili centrati dalla Robur che, alle soglie della settima giornata di ritorno, mantiene la sua imbattibilità. Con il miglior attacco del girone B (44 reti segnate, con Candido che è salito a quota 6, agganciando Boccardi, mentre il capocannoniere rimane Galligani a 10) e la seconda miglior difesa (13 gol presi, a fronte dei 10 subiti proprio dal Terranuova). Il Siena, con i suoi 51 punti all’attivo, è una delle squadre ad aver conquistato il maggior numero di lunghezze in tutta l’Eccellenza (a livello italiano), che vede all’opera ben 29 gironi. Il club che al momento guida questa particolare graduatoria è il Città di Teramo (Abruzzo), che ha raggranellato 57 gettoni. In Campania il Real Acerrana guida il girone A con 52 punti, la Sarnese quello B, con 53. Al pari della Robur troviamo il Brian Lignano (Friuli Venezia Giulia). Nel Molise il testa a testa è tra Città di Isernia (53) e Aurora Alto Casertano (52). Passando alla Sicilia è il Nissa in testa al raggruppamento A, con 52 lunghezze all’attivo. La capolista ad aver conquistato il minor numero di punti è la Lavis (Trentino Alto Adige) che ha salito 29 gradini, in pratica poco più della metà di quelli di Bianchi e compagni.