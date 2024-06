Le strategie di mercato della Recanatese. Ferrante resta, Melchiorri ci sta pensando

La premessa è che, almeno sino a domani ma verosimilmente sarà così anche per i primi giorni della settimana prossima, non ci saranno notizie ufficiali: non c’è nemmeno la disponibilità per effettuare telematicamente i tesseramenti. Tuttavia il fermento, attorno alla Recanatese, è notevolissimo con il direttore tecnico Josè Cianni, come sempre e forse più di sempre, iperattivo nella costruzione della squadra ipotizzata di concerto con l’allenatore Giacomo Filippi. Allora, dopo la conferma di Marco Raparo, possiamo affermare, con ragionevole certezza che anche Edoardo Ferrante farà parte della rosa giallorossa 2024-25. Resta quindi una delle "colonne" della compagine giallorossa che lo ha ri-lanciato, arrivando senza tanti squilli di tromba, nell’estate di quattro anni fa e diventando poi uno dei protagonisti delle recenti annate ruggenti. Certo con insospettabili picchi di rendimento, soprattutto nel suo primo vero approccio con il professionismo e gli "sbalzi" del campionato appena concluso che meriterebbero ampie riflessioni in separata sede. Comunque una certezza perché a il giocatore 33 anni ha dimostrato che può essere ancora un valore aggiunto, specialmente se continuerà a gestirsi in modo sapiente. Ritrova, purtroppo, una categoria che conosce come le sue tasche avendola frequentata per circa un decennio, da Sant’Egidio a Città Sant’Angelo, da Giulianova a Fermo, da Avezzano a Montegiorgio e, tra l’altro, quasi sempre con buoni risultati.

Apertissima, inoltre, la "partita" con Federico Melchiorri che ci starebbe facendo più di un pensierino per concludere virtualmente, sul Colle dell’Infinito, la sua onoratissima carriera. La punta ad inizio aprile, aveva firmato il rinnovo contrattuale con la Recanatese sino al 2026: la retrocessione ha resettato tutto ma quel che può fare la differenza è l’ambiente abbinato ad una stimolante progettualità, particolari che il 37enne attaccante ha più volte dichiarato di apprezzare parecchio. D’altronde, specie in questo periodo, le trattative sono così: estremamente personalizzate e l’abilità sta anche nel "toccare" i punti giusti che spesso possono variare a seconda dell’interlocutore. Infine Daniel Giampaolo: il suo ritorno non è affatto escluso dopo la triste parentesi all’Ancona con 16 presenze e 2 reti. Tra l’altro, opinione personale, la sua mancanza nella bagarre del finale di stagione, si è avvertita parecchio ed un giocatore con le sue caratteristiche ci starebbe davvero a pennello.