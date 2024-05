Le ultime dal Grifone. Bomber Marzierli squalificato un turno

Nell’ultima gara di campionato della regular season il Grosseto, domenica a Montevarchi, sarà privo dell’attaccante Edoardo Marzierli. Il bomber biancorosso è stato squalificato dal Giudice sportivo per una giornata per "recidività in ammonizione". Il prossimo impegno di campionato vedrà Cretella e compagni impegnati contro un avversario ancora alla ricerca di punti salvezza e proprio per questo motivo I biancorossi troveranno sulla loro strada un avversario temibile. Il Grosseto arriva da un momento felice con le quattro vittorie consecutive ed un successo in terra aretina significherebbe chiudere il campionato con una "storica" cinquina.

Intanto oggi alle 12 si chiude il contest tra gli sportivi maremmani, sulla pagina Facebook La Tana del Grifone, per scegliere le tre divise ufficiali del Grifone targato 2024-2025. Oggetto delle votazioni le tre divise ufficiali del Grifone. In gara nove progetti grafici realizzati dagli studenti del Polo Bianciardi di Grosseto. E sempre oggi quarta ed ultima giornata dello stage tecnico organizzato da FC Sport le cui sedute di allenamento si sono svolte al Centro Sportivo di Roselle e allo stadio "Carlo Zecchini", dove oggi, dalle 9,30 alle 13, si conclude l’iniziativa. L’Us Grosseto 1912 ha concesso il patrocinio mettendo a disposizione gli impianti ad oltre cento ragazzi nati dal 2005 al 2011. Ea in questo mese il Centro Sportivo di Roselle ospiterà, dalla prossima settimana, in notturna il torneo "Francesco e Graziana Lamioni", competizione organizzata dalla società ed intitolata alla memoria dei genitori del patron del Grosseto Giovanni Lamioni. Protagonista del torneo la categoria "Pulcini" in una manifestazione concentrata in sette date di partite serali nei giorni 9, 14, 16, 21, 23, 28, 29, 30 maggio. Ben dodici le squadre ai nastri di partenza, tra cui il Grifone. Previsti premi per tutte le formazioni partecipanti.