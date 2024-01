Le ultime dal grosseto. Il Grifone aspetta: "Un match speciale»

"Sono partite che si preparano da sole. Mi auguro che la squadra risponda presente e che possa dare una svolta al nostro campionato". Il direttore generale Filippo Vetrini presenta il derby Grosseto-Livorno. "E’ una partita diversa dalle altre – sottolinea il dg biancorosso – e non soltanto per I tre punti in palio che valgono doppio. Ai tifosi grossetani il match con il Livorno rievoca ricordi spiacevoli così come a me viene in mente non solo quello che è successo nella passata stagione, ma rivedo il film della gara d’andata nella quale, oltre ai nostri errori, ci fu una giornata non felice del direttore di gara per cui oggi ci mancano anche quei punti e siamo costretti ad inseguire". Ma veniamo al derby di domani. hemi con continue interruzioni da parte di mister Bonuccelli. "Il Livorno si presenta con il cambio dell’allenatore – prosgue Vetrini – e di conseguenza con tutte le incognite del caso. Noi siamo sempre gli stessi ed in settimana abbiamo lavorato bene. Tornano a disposizione Bensaja, Davì e Prati che ha firmato ieri mattina per cui il tecnico Bonuccelli avrà a disposizione una" scelta maggiore". Ieri pomeriggio al "Palazzoli" partitella a ranghi misti con mister Bonuccelli sempre pronto ad intervenire per dare suggerimenti cercando di trovare la soluzione giusta per il match di domani che sarà diretto dall’arbitro Andrea Migliorini della sezione di Verona. Fino a ieri sera da Livorno c’è stata uan richiesta di 300 biglietti. Intanto proesgue la prevendita dei biglietti al Centro Sportivo di Roselle, nelle rivenditorie autorizzate (Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo) ed online sul circuito Ciaotickets. Il botteghino di Piazzale Donatello sarà aperto dalle 11 di domani.