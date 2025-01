Le vite parallele dei fratelli Balotelli. Mario, l’ultimo fallimento fa male. Enock trova squadra e gol in serie D

Sogni e rimpianti, gioie e delusioni, brusche frenate e fiduciose ripartenze. Vite parallele, talvolta spericolate, destini che mai si sono incrociati ma spesso simili, adesso opposti. Fanno sempre notizia i fratelli Balotelli, nel bene e nel male. Sul campo o quando c’è da parlare di gossip. L’ultima caduta, fragorosa, è ancora di Mario. E non si capisce bene perché la sua nuova avventura col Genoa, dove lo aveva voluto l’ex tecnico Alberto Gilardino tre mesi fa, sia già finita. E’ ripartito invece Enock, con entusiasmo e quell’umiltà che non fa mai male. E si gode le sue giornate felici in serie D, con la sfavillante maglia “orange“ dell’Ospitaletto, club che punta deciso alla promozione.

Mario ed Enock, gli ex ragazzini che vent’anni fa cercavano gloria inseguendo un pallone. Per entrambi una carriera assai simile alle montagne russe. Troppi alti e bassi. Prendete Mario, per tutti un “talento sprecato“: era tornato felice in Italia a metà autunno, pronto a dimostrare di essere ancora un calciatore vero. E invece no. A Genova ha trovato sulla sua strada più ostacoli che opportunità, collezionando la miseria di meno di un’ora di gioco (zero gol), mai titolare, panchinaro o in tribuna. E ora, dopo settimane di tensioni con Patrick Vieira (subentrato a Gilardino) e qualche esclusione di troppo dai convocati, la rottura è inevitabile.

"Mario ha ancora tanta voglia di giocare, ma al Genoa non sta trovando i minuti che vorrebbe. È sceso nelle gerarchie e ci sono giocatori più avanti di lui. Stiamo lavorando per trovargli una sistemazione...", le parole del ds rossoblù Ottolini. Il futuro? Non sono mancati i sondaggi, dall’Empoli al Venezia, dal Bari al Trapani, fino al Monza (un ritorno). Ma nessuno si è mosso in maniera concreta. E il giocatore sui social si raccomanda di "non scrivere sciocchezze sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. Grazie a Dio sto bene".

Sta benissimo Enock, il fratello di SuperMario. A dire il vero anche per lui la stagione calcistica è stata movimentata: ha cominciato col Ciliverghe, poi in autunno è passato alla Pro Palazzolo (16 presenze e 3 gol), quindi a inizio gennaio il ritorno all’Ospitaletto (dove era già stato, in Eccellenza,nel 2022-2023). I bresciani volano in campionato, Enock domenica è subentrato dalla panchina realizzando la rete del 4-2 nella vittoria sul campo dell’Arconatese ed ora vuol prendendersi qualche soddisfazione. Lui che è sempre stato (come il fratello) una star extra-campo. Non passò inosservata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ne 2020. Dopo aver girato mezza Europa (da Malta alla quarta divisione inglese fino alla Turchia) e i campionati dilettantistici, e il matrimonio nell’estate del 2023 con Giorgia Migliorati, Enock ricomincia. Tra una voglia di rinascita personale e il sogno di una vita custodito in un cassetto: giocare a Manchester. Come Mario.