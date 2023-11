Le zebre vincono e volano in testa. Il Pietrasanta rimontato due volte

Il Viareggio vince 1-0 ma gioca malissimo (E Santini che “bastona” i suoi per l’atteggiamento) e va in testa alla classifica agganciando il San Piero a Sieve e insieme anche alla Real Cerretese (prossima avversaria delle zebre domenica al Marco Polo), il Pietrasanta pareggia 2-2 in un match da categoria superiore per ritmo e intensità.

Qui Viareggio. A Dicomano le zebre, pur troppo brutte per essere vere, massimizzano la rete di Tommaso Fazzini in apertura di ripresa sull’unica azione degna di nota del Viareggio in questa trasferta mugellana: cross panoramico del solito Belluomini (tornato, con profitto, ad essere impiegato da terzino destro di spinta) con Fazzini che sul secondo palo si coordina e al volo insacca. Su un campo brutto i fiorentini sfiorano diverse volte il gol, colpendo anche una traversa iniziale. I bianconeri devono ringraziare il portiere Carpita per le parate e il difensore Bertacca (che ha rigiocato in coppia con Monopoli, con Bedini in panchina) per le chiusure.

Qui Pietrasanta. A Larciano i biancocelesti giocano a viso aperto e passano due volte in vantaggio ma vengono sempre riprese dagli altrettanto ottimi viola di Cerasa (che all’intervallo perde capitan Guarisa per stiramento). Di nuovo a segno Falorni per il Pietrasanta che la sblocca di testa a fine primo tempo su assist di Mengali. Nella ripresa la Larcianese pareggia ma poi i versiliesi tornano avanti con un super-gol di Mengali che va in profondità, salta il difensore avversario e in diagonale infila il 2-1. Ma i padroni di casa la rimettono pari ancora con Biagioni (doppietta per lui). E al 94’ sfuma per un soffio il 3-2 pietrasantino con Togneri.