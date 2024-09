Lelli lancia il Montevarchi

MONTEVARCHI

Ripartire dalla prima mezzora di Coppa, interpretata nella maniera giusta sette giorni fa fino al vantaggio del Figline, per ritrovare subito il sorriso in campionato, in un esordio esterno non agevole, viste le ambizioni della Flaminia di Federico Nofri. Il grande ex, da calciatore, che alla vigilia dice di non fidarsi del Montevarchi "squadra – sottolinea il trainer dei viterbesi – capace di mettere in difficoltà chiunque, nonostante il k.o. di domenica scorsa". Oggi al Turiddu Madami di Civita Castellana, dove si giocherà alla 15, i ragazzi guidati da Nico Lelli meditano dunque la riscossa per cominciare bene un torneo di Serie D senza dubbio impegnativo. Nella cittadina della Tuscia, l’ultima apparizione dell’Aquila risale al 3 febbraio 2021, anno della promozione in C, e allora i rossoblù tornarono in Valdarno con uno 0-0 specchio fedele di un incontro equilibrato. Per inciso, il fischio d’inizio fu preceduto dalla visita speciale alle due formazioni dell’allora vescovo della Diocesi laziale Romano Rossi, emerito dal 2022, montevarchino doc e tifoso degli aquilotti. Venendo all’attualità, di sicuro Lelli si attende altri progressi dai suoi nell’iter di crescita che – ha spiegato – passa anche da quanto è successo nella gara con i figlinesi condizionata dagli episodi.

"A prescindere dal risultato non sono mancati – è stata la lettura del tecnico pisano – aspetti positivi e passi in avanti. Il gruppo è rinnovato e sta assimilando un tipo di gioco diverso dal passato". La rifinitura di ieri mattina ha prodotto la lista dei convocati che si è allungata soprattutto in difesa, dove la certezza è il ritorno di Federico Ficini, bloccato con i figlinesi dalla squalifica, e si è ristabilito anche Tommaso Artini. In attacco ballottaggio tra Priore e Carcani, ma resta la possibilità del doppio centravanti. Previsto al seguito degli aquilotti un buon numero di tifosi che potranno acqusitare il biglietto, costo 12 euro, direttamente allo stadio.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

FLAMINIA (4-2-3-1): De Fazio; Penchini, Borgo, Paramatti, Mazzon; Benedetti, Casoli; Celentano, Malaccari, Sirbu; Ciganda. A disposizione: Bracaj, Bonifazi, Igini, Mariani, Mattei, Paun, Rossi, Alagia, Ancillai. Allenatore: Nofri.

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Testoni; Ficini, Martinelli, Artini, Vecchi; Sesti, Borgia; Virgillito, Orlandi, Ciofi; Carcani. A disposizione: Conti, De Gennaro; Bigazzi, Sturli, Picchi, Saltalamacchia, Casagni, D’Alessandro, Zhupa, Priore, Boncompagni. Allenatore: Lelli.

Arbitro: Bini di Macerata.

Giustino Bonci