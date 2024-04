Lentigione c’è. Blitz a Imola

IMOLESE

0

LENTIGIONE

2

IMOLESE (4-3-2-1): Laukzemis; Elefante (54’ Diawara), Dall’Osso, Ale, Daffe (65’ Camara); Konate (54’ Garavini), Brandi, Vlahovic, Capozzi (88’ Manes), Mattiolo; Raffini (74’ Rizzi). All. D’Amore. A disp: Adorni, Rama, Manzoni, Gospodinov.

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Martini (80’ Casucci), Nava, Capiluppi, Cortesi (86’ Macchioni); Roma, Nappo, Nanni (92’ Grifa); Manzotti, Formato (70’ Bocchialini), Sala (75’ Sabotic). All. Beretti. A disp: Zovi, Ricciardi, Turri, Manco.

Arbitro: Emanuelle Waldmann di Frosinone (Vickraj e Manni).

Reti: 36’ e 51’ Sala.

Note: ammoniti Capiluppi, Nappo, Manzotti, Ale.

Bella vittoria del Lentigione che espugna il campo dell’Imolese con il classico punteggio di 2 a 0, una rete per tempo sempre di Federico Sala.

La notizia "pesante" arriva dalla Toscana con la Pistoiese che rinuncia alla sua seconda gara e quindi sarà esclusa dal campionato di Serie D, con relativa retrocessione in Eccellenza.

Così, in attesa delle decisioni del Giudice Unico, la classifica è quella aggiornata ai risultati ottenuti (vedi sotto), ma tutte le gare della Pistoiese saranno azzerate per presentare questa nuova graduatoria, a sole tre giornate dalla fine della regular season: Carpi 61, Ravenna 57, Corticella 53, Lentigione 52, Forlì 49 e San Marino 48.

Corticella e Lentigione dovranno però riposare uno dei prossimi turni.

La gara: pericoloso il Lentigione al 26’ con incursione di Cortesi che mette un bel cross sui piedi di Formato: il centravanti, però, conclude alto. Ci prova di nuovo il Lentigione al 31’, filtrante per Formato che, a tu per tu con il portiere di casa, non riesce ad imprimere potenza alla conclusione. Al 36’ Lentigione in vantaggio, cross di Nanni, prolunga Nava che serve Sala tagliando fuori la difesa locale. Sala fa partire un diagonale sul secondo palo ed è 1 a 0 (nella foto). La seconda frazione si apre con un’occasionissima di Sala al 50’, il cui tiro angolato sfiora il palo. Il Lentigione raddoppia al 51’: Nanni conduce in contropiede e serve il taglio di Sala che raddoppia con prontezza. Occasione Imolese al 60’ con un tiro di Diawara e relativa grande parata di Rizzuto e così il risultato è salvo.

"Grande Lentigione – sono le prime parole di mister Paolo Beretti – molto solido e compatto e con le idee molto chiare. Dopo 10 minuti di studio abbiamo preso in mano noi la partita e nel finale di tempo è arrivato il bel gol di Sala. Nella ripresa abbiamo subito avuto l’occasione per il 2 a 0, ma non è andata bene, mentre il secondo gol di Sala lo definisco imperiale, nato da uno scambio di prima con Nanni che gli dà l’imbucata giusta davanti al portiere. Senza dimenticare il palo che abbiamo preso. Adesso bisogna capire bene cosa succederà per la faccenda Pistoiese, ma noi siamo sempre lì a lottare per un posto ai play-off che ritengo meritatissimo".

Claudio Lavaggi