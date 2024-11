Lentigione d’assalto. La vittoria sarebbe oro

La 13ª giornata del girone d’andata di Serie D vede il Lentigione ospitare all’Immergas Stadium Levantini alle 14,30 la formazione bolognese del Corticella. Potrebbe essere una giornata molto favorevole alla squadra di Stefano Cassani, visto lo scontro diretto d’alta classifica tra il Ravenna e il Tau Altopascio ed il fatto che sia il Forlì che è davanti, sia l’Imolese che insegue, hanno trasferte non proprio facili.

Il Lentigione è infatti quarto da solo con 23 punti, mentre il Corticella è nono a 16 al pari del Cittadella. La formazione di mister Michele Nasi ha però uno sconfortante primato: nonostante la posizione centrale di classifica, è la squadra che ha subito più reti, ben 24 (12 in casa e 12 in trasferta), mentre i rivieraschi hanno la miglior difesa del torneo, con il portiere Gasperini che ha dovuto chinare la schiena solo in sette occasioni. "Cassani è bravo ed è un amico" dice Nesi "il Lentigione può essere la sorpresa del campionato". "Attenzione al Corticella" ribatte il tecnico del Lenz "i bolognesi hanno grande intensità e sono sempre pericolosi". Entrambe le affermazioni paiono vere: il Lentigione ha perso una sola partita "per sbaglio" ed è squadra molto solida.

Il Corticella ha addirittura il capocannoniere del campionato, con Matteo Rizzi, ex Reggiana, che ha segnato 8 gol, uno in più di Formato e Guidone, la coppia del Cittadella. Ha poi ottimi giocatori in Suliani, Ercolani, Brighi e Landi, ex Correggese. Nel Lentigione sono assenti l’infortunato Bocchialini e il lungodegente Nava. A dirigere la partita è chiamata la 26enne Nicole Puntel di Tolmezzo: è alla nona uscita stagionale, ha esordito in Serie D quest’anno, ma ha svolto le mansioni di quarto ufficiale anche in gare internazionali femminili e in Serie C.

Claudio Lavaggi