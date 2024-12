Lentigione-Ravenna: Onofri pronto per lo scontro diretto al 'Levantini'

"Arriviamo al match di domani contro il Lentigione in un buon momento di forma". Matteo Onofri fa le carte alla sfida del ‘Levantini’. "Siamo carichi – ha proseguito il ventenne difensore centrale romangolo – anche perché stiamo acquisendo sempre più consapevolezza della nostra forza e dei nostri mezzi. Siamo reduci da una ottima striscia di risultati positivi, fatta di tante vittorie e di un solo pareggio col Tau. Direi che non potremmo arrivare in condizioni migliori a questo scontro diretto".

Lentigione-Ravenna è appunto uno scontro diretto in piega regola. Al ‘Levantini’ si affronteranno infatti le inseguitrici di Tau e Forlì, che vantano un solo punto in più. Il Ravenna ha dovuto riprendere fiato dopo la vittoria sulla Cittadella Vis Modena, conquistata in condizioni ‘estreme’, su un campo ai limiti della praticabilità: "È vero che, domenica scorsa, abbiamo giocato su un campo molto pesante e che abbiamo speso molte energie per conquistare la vittoria, ma le fatiche fisiche sono state recuperate, al pari di quelle mentali. In effetti, dal punto di vista mentale ci siamo spremuti a fondo. Andare sotto dopo pochi minuti e rimontare lo svantaggio non è mai facile. Tuttavia, vincere partite come quella, ha generato tanta adrenalina, ci ha dato tanta voglia di tornare al campo per allenarci. Quindi, quando vinci, le fatiche, oltre a cementare il gruppo, aiutano a superare situazioni negative".

Un gol (decisivo, a Imola) e 5 assist, è il bottino ‘offensivo’ di Onofri: "Devo ammettere che è il primo anno che mi succede di farne così tanti. Mi piace potermi rendere utile, aiutando la squadra, non solo nella fase difensiva, ma anche facendo gol o servendo assist. Ovviamente non è importante chi mette la firma sul gol o sull’assist, ma è il risultato della squadra. Aver aiutato i compagni a vincere alcune partite, per me è motivo di grande orgoglio e felicità".

Domani a Lentigione ci sarà da fare i conti con la miglior difesa del girone con appena 8 reti incassate: "Sappiamo – ha aggiunto Onofri – di dover affrontare la miglior difesa. Oltretutto il Lentigione ha perso solo una partita. Ritrovo mister Cassani, che ho avuto lo scorso anno a San Marino, e so quanto ci tenga alla solidità difensiva, dunque al fatto di non prendere gol prima di ogni altra cosa. È proprio questa la loro forza. Anche noi però siamo riusciti a trovare una quadra a tutto l’impianto di gioco, partendo dagli attaccanti e proseguendo per tutti gli altri reparti, fino al portiere. Anche noi ci stiamo concentrando sempre di più nell’evitare di subire reti. Una grande squadra deve incassare poco. Mi aspetto una partita complicata, dove ci vorrà il miglior Ravenna per venire a capo del Lentigione e per riuscire a portare a casa i 3 punti".