Lentigione, un punto con tanti rimpianti

LENTIGIONE

1

SASSO MARCONI

1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini, Martini, Nava, Gobbo, De Marco, Sabba, Battistello (32’ st Nappo), Masetti (13’ st Nanni), Pari (21’ st Babbi), Alessandrini (39’ st Bocchialini), Pastore (28’ st Cortesi). A disposizione: Delti, Lombardi, Manco, Grieco. All. Cassani.

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste, Tarozzi (40’ st Cinquegrana), Cudini, Marcaletti (36’ st Bonfiglioli), Montanaro, Lisanti (36’ st Barattini), Geroni, Armaroli (45’ st Pelloni), Pampaloni (23’ st Jassey), Mancini, Micheal. A disposizione: Bisazza, Romagnoli, Galassi, Pirazzoli. Allenatore: Pedrelli.

Arbitro: Pandini di Bolzano (Materozzi di Arezzo e Pallone di Vicenza).

Reti: 36’ pt Alessandrini, 46’ pt Pampaloni.

Note: ammoniti Geroni, Mancini, Jassey, Nanni, De Marco. Recuperi 1’ + 6’.

Un punto con tanti rimpianti per le troppe occasioni mancate: il Lentigione impatta 1 a 1 la terza giornata di campionato disputata allo Stadio Zucchini di Budrio per consentire i lavori di manutenzione al fondo del Levantini. Al 7’ è Masetti con un dribbling a saltare Tarozzi, crossare sul secondo palo per Pari che calcia fuori di pochissimo. All’8’ Sabba imbuca centralmente per Pastore che prova a saltare il portiere, ma Celeste è bravo a fargli perdere il tempo del tiro salvandosi anche con l’aiuto dei difensori. Al 26’ è ancora il Lentigione a crearsi un’occasione: Alessandrini si infila tagliando tutto il campo, trova bene Masetti sulla sinistra che, defilato, colpisce il palo. Al 35’, Lenz in vantaggio: Alessandrini scappa bene sulla sinistra, fa sponda con Pastore e infila Celeste dopo una corsa di 30 metri. Al 46’, dopo un 1-2 con un compagno, Pampaloni si trova tutto solo davanti a Gasperini e non sbaglia: pareggio del Sasso alla prima vera occasione dei bolognesi. Nella ripresa la partita è più equilibrata: al 7’ è il Sasso Marconi a farsi pericolo con Micheal che sfonda sulla sinistra e serve in centro area un pallone delizioso ma senza destinatario. Al 10’ è Pari con un missile ad impensierire Celeste ma il tiro finisce ad un metro dall’incrocio dei pali. Al 16’ punizione del Sasso Marconi che finisce di poco fuori dando l’illusione del gol. Continua il forcing degli ospiti che creano due palle gol in tre minuti, la prima è un tiro dalla sinistra del neo entrato Jassey che chiama Gasperini ad un vera prodezza, la seconda si tramuta anche nel gol di Mancini, annullato però per fuori gioco. All’ultimo minuto del recupero si salva il Sasso: Babbi tira, Celeste si salva in corner e sugli sviluppi dello stesso la palla colpita da Nappo di testa viene salvata sulla linea dagli ospiti.