Leonardo Stanzani: la stagione in salita e la speranza playoff con il Carpi

di Davide SettiCARPIL’aveva immaginata diversa la sua stagione Leonardo Stanzani. Colpo dell’attacco biancorosso in estate, il classe 2000 fin qui ha giocato solo 5 volte da titolare (22 gettoni in tutto), l’ultima 3 mesi fa a Perugia, segnando l’unica rete oltre un girone fa a Pineto. Un’annata tutta in salita, nella quale la punta bolognese domenica scorsa a Terni col suo ingresso ha cambiato la gara, con l’espulsione provocata di Maestrelli e l’avvio dell’azione dell’1-0 firmato da Casarini. "Una bella soddisfazione riuscire finalmente a dare una mano ai miei compagni – le sue parole – sono stato molto felice di aver raggiunto il nostro obiettivo a tre giornate dalla fine. Ovvio che personalmente speravo andasse diversamente: quando sono venuto qui mi ero dato obiettivi ben più importanti di quelli che sono riuscito a raggiungere quest’anno, ma mi sento parte di questo gruppo al 100%. Non cosa non sia andato per me, c’è stato un periodo in cui mi facevo spesso questa domanda e ciò non mi hanno portato a rendere come volevo. In alcuni momenti mi aspettavo di essere coinvolto un po’ di più, ma fa parte del gioco e il mister fa le sue scelte che vanno rispettate. Io ho sempre cercato di allenarmi al massimo ed essere propositivo in allenamento a livello di mentalità e aiuto verso i compagni. Da qui alla fine ci voglio essere per aiutare la squadra a raggiungere questo risultato dei playoff che sarebbe straordinario. Casarini? È un’emozione giocare con lui, quando era al Bologna io gli facevo da raccattapalle, per questo gli dico sempre che a qualcuno di noi due è andata male…". Nelle ultime 3 gare il Carpi avrà le pericolanti Legnago e Sestri, ma Stanzani avvisa. "Negli ultimi anni ho lottato per la salvezza – spiega – e so che queste squadre vengono per fare la guerra sportiva. Ma in casa abbiamo sempre una marcia in più grazie ai nostri tifosi. Le punte non segnano? Potevamo sicuramente portare un contributo maggiore – spiega - ma è proprio grazie al lavoro delle punte si sono creati spazi per i gol di centrocampisti o difensori. Arrivati a questo punto conta fare punti, non chi segna".

Dal campo. Altro stop per Tcheuna, che rientrato a Terni dopo 4 mesi ieri si è fermato per un guaio muscolare alla coscia nel finale della partitella. Possibile il suo forfeit come Forapani e Fossati, recuperato Contiliano. Primavera. I biancorossi di mister Valmori tornano oggi alle 15 al ’Cabassi’ nell’andata del primo turno playuoff di Primavera 4 contro il Novara, ritorno in Piem0onte sabato prossimo. Chi vince trova nel secondo turno la vincente di Caldiero-Alcione, in finale c’è già il Pontedera che ha vinto la regular season.