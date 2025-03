Lesione del crociato, la Pianese perde Frey. Nella gara contro Pontedera out anche Polidori

Nella Pianese che prepara l’anticipo di venerdì sera al Comunale contro il Pontedera (fischio d’inizio alle 20,30) c’è una brutta novità. La societàha infatti comunicato che l’esterno Daniel Frey (foto) è stato sottoposto a risonanza magnetica per stabilire l’entità dell’infortunio rimediato contro la Vis Pesaro. "Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore bianconero sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni", recita la nota ufficiale. Le condizioni del giocatore erano apparse da subito gravi nell’immediato post gara nelle Marche ma solo ieri è arrivata la conferma. Per Frey, giunto in estate in prestito dalla Cremonese, stagione dunque finita. Si tratta di una perdita piuttosto pesante perché le qualità del giovane figlio d’arte erano emerse in maniera evidente negli ultimi mesi così come la sua duttilità tattica visti i tanti ruoli in cui soprattutto mister Formisano l’ha utilizzato. Contro il Pontedera non ci sarà sicuramente neanche il centrale e vice capitano Polidori che, dopo la ricaduta accusata qualche giorno fa contro la Spal dopo il primo rientro dall’infortunio, potrebbe restare ai box ancora per qualche giornata, e l’esterno mancino Nicoli, espulso nella ripresa a Pesaro e quindi squalificato. C’è invece qualche speranza per la mezzala Marchesi che da lunedì si sta allenando gradualmente con i compagni. In ogni caso se Formisano decidesse di non rischiarlo contro i granata il centrocampista arrivato a gennaio dalla Giana Erminio potrebbe essere a disposizione per il turno successivo, quello di venerdì 4 aprile alle 20,30 in casa del Legnago. Il match di venerdì contro il Pontedera è il terzo stagionale tra le due formazioni che si erano affrontate nella prima uscita ufficiale dell’anno 2024/25 in Coppa Italia di categoria lo scorso 10 agosto e poi in campionato il 16 novembre. Nella prima occasione a sorridere furono i padroni di casa (1-0) mentre nella seconda fu la Pianese a violare per 2-1 il Mannucci grazie a Mignani e Mastropietro. Per il Pontedera il pari momentaneo fu ad opera di Corona.

Guido De Leo