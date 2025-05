Lesmo cambia allenatore: Simone Fossati arriva per puntare ai playoff

La palma della squadra più veloce, in Brianza, nel cambiare la panchina (cioè liberare l’allenatore che aveva terminato la stagione 2024/25 e annunciare quello nuovo) va senza dubbio al Lesmo che dopo il quinto posto ma senza playoff (causa “forbice“ troppo larga sulla seconda) del campionato di Promozione appena concluso cambia tutto. Sulla panchina non ci sarà più Agostino Mastrolonardo che cerca una sistemazione in Eccellenza, al suo posto arriva – proprio dall’Eccellenza – Simone Fossati che dopo avere salvato la Lentatese scende di categoria per raggiungere traguardi ambiziosi. Un segnale forte e chiaro che il prossimo anno a Lesmo si vuole fare sul serio.

"Vogliamo sicuramente migliorare quanto fatto e arrivare ai playoff" dice il direttore sportivo Marino Fumagalli (in foto con Fossati) che annuncia una decina di cambiamenti in rosa, incrociando le dita in chiave infortuni che hanno caratterizzato il girone di andata. C’è anche l’Eccellenza nei piani del Lesmo entro un paio di anni. Con Fossati in panchina che ha iniziato ad allenare a Lissone nel 2022. A proposito di Lissone, si prevede anche lì un cambio tecnico dopo la stagione deludente, mentre a Concorezzo prende il strada il progetto Ausonia con allenamenti tra Milano e Concorezzo e partite in Brianza.

Ro.San.