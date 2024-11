L’espulsione nella ripresa scatena il Seravezza: finisce 6-1. Terranuova, sei sberle dopo il rosso a Petrioli

SERAVEZZA POZZI

6

TERRANUOVA TRAIANA

1

SERAVEZZA POZZI (3-4-2-1): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Accorsini (46’ Stabile); Paolieri (80’ Sessa), Bedini, Greco, Turini (73’ Bocci); Mosti (58’ Coly), Lepri; Benedetti (73’ Salerno).

All. Brando.

TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Ermini; Bega, Saitta, Senzamici; Tassi (46’ Mannella), Massai, Privitera, Petrioli; Sacconi (65’ Oitana), Marini; Iaiunese (76’ Dini).

All. Becattini.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Reti: 54’ Benedetti rig., 64’ Benedetti, 68’ Marini, 72’ Stabile, 76’ Bocci, 81’ Greco, 93’ Lepri.

Note: espulsi Petrioli al 39’, al 90’ Brando.

SERAVEZZA – Gioca a tennis il Seravezza Pozzi col Terranuova Traiana in una partita a nervi scoperti con tante provocazioni, simulazioni e anche qualche colpo sopra le righe in campo. Finirà con 7 gol, 8 ammoniti (di cui 7 già nel primo tempo!) e 3 espulsi. Gli ospiti aretini giocano più di un tempo con l’uomo in meno e nella ripresa crollano.

L’episodio che svolta il match è proprio il rosso diretto rimediato da Petrioli per sbracciata/gomitata su Paolieri verso il finale di un primo tempo da 0-0. Nel secondo round, dopo aver sbagliato svariate volte la misura dei cross nel primo, il Seravezza si mostra più pratico e cinico. La sfida si sblocca col rigore procurato dal subentrato Stabile, con Benedetti che spiazza Ermini dal dischetto. Il raddoppio è ancora di Benedetti che approfitta dello svarione di Privitera. Il Terranuova Traiana però la riapre con Marini ma è un fuoco vacuo perché i versiliesi si riportano subito avanti di due gol grazie al tap-in di Stabile su palla non bloccata da Ermini dopo il tiro di Benedetti. Poi diventa goleada con i sigilli dell’appena subentrato Bocci, di Greco su assist di Sessa e infine di Lepri.

Simone Ferro