L’esterno è valutato almeno 200 mila euro: le opzioni sul tavolo. In partenza Kozak e non solo. La trattiva: domanda e controfferta

Se l’offerta per Pattarello, quella ritenuta giusta e adeguata dall’Arezzo utilizzando le parole del presidente Manzo, arriverà lo sapremo a breve, di certo non appena il 2 gennaio aprirà il mercato con la campagna dei trasferimenti invernali. Ad oggi ci certo c’è l’interesse della Reggiana del ds Goretti (ex Arezzo) che vorrebbe subito l’attaccante per la rosa di Alessandro Nesta. L’Arezzo dal canto suo vorrebbe trattare il rinnovo fino al 2026 (oggi il contratto ha come scadenza il 2025) provare a vendere Pattarello a giugno, valorizzandolo ulteriormente e alzando il prezzo. Sarebbe una delle soluzioni ottimali, come quella di cedere adesso il calciatore e tenerlo qui fino a giugno, ma la Reggiana pare volere "tutto e subito". Il Cavallino valuta Pattarello sui 200 mila euro e non disdegnerebbe contropartite tecniche, ma per adesso l’idea non sembra fare breccia sulla scrivania di Goretti e della Reggiana. A gennaio se ne saprà di più. Di certo in attacco arriverà un centravanti al posto di Kozak, magari un esterno partendo Pattarello, quindi due difensori e un portiere dato che Borra tesserato per essere il titolare è stato scavalcato da Trombini e adesso è il dodicesimo. Facile ipotizzare il suo desiderio di andare a giocare.

Andrea Lorentini