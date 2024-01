L’evento. Presentazione dell’album Panini con Zambrotta, Aldair e Pizarro

"Celo, manca, celo, celo, manca". La passione per la collezione delle figurine Panini si riaccende per il 63esimo anno consecutivo, con un album che coniuga innovazione e tradizione. Ieri mattina, all’International Broadcasting Center - sede del centro di produzione della Lega Serie A -, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della collezione “Calciatori 2023-2024”. Durante l’evento sono intervenuti numerosi ospiti: dai vertici della Lega Serie A come il Presidente Lorenzo Casini e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, passando per il Direttore Mercato Italia Panini, Alex Bertani e il Presidente Lega Pro, Matteo Marani, fino alla Presidente della Divisione Calcio Femminile FIGC, Federica Cappelletti, al Presidente AIC Umberto Calcagno e al Vicepresidente AIAC Giancarlo Camolese. Alla conferenza inoltre hanno partecipato, nel ruolo di “Ambassador“ Lega Serie A, il capitano del Torino, Alessandro Buongiorno ("Da piccolo dopo la scuola correvo a comprare le figurine, per me è un onore essere qui") e tre ex talenti internazionali come il comasco e campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta, la leggenda brasiliana Aldair e il cileno Pizarro.

"L’album delle figurine è un simbolo che unisce le persone di ogni generazione. Inoltre rappresenta sia una sfida, cioè quella di ottenere ogni figurina, sia un sogno, inteso come il fatto che grazie alla collezione i ragazzi si sentono vicini ai calciatori", ha spiegato il Presidente della Lega Serie A, Casini. L’album di quest’anno comprende ben 697 figurine da raccogliere in 128 pagine e presenta diverse novità rispetto agli scorsi anni. Su tutto i nuovi pacchetti singoli che contengono 7 figurine classiche, una figurina extra e un coupon valido per completare le collezioni digitali. Il costo di ogni bustina è salito da 80 centesimi a 1 euro e il motivo lo ha sottolineato il Direttore del Mercato Italia, Alex Bertani: "Con questo cambiamento sul contenuto delle bustine, mai così ricco, la singola figurina costa meno ed è più facile completare in fretta l’album. Inoltre consiglio di comprare i “box” interi da 80 o 100 pacchetti, dove è meno facile trovare doppioni".

Ma le novità non finiscono qui e la componente digitale è sempre più al centro del progetto Panini. Oltre alla collezione digitale dei singoli calciatori di Serie C e Serie A femminile, sull’album cartaceo in corrispondenza di alcuni giocatori di Serie A è presente un logo, che se inquadrato con il proprio smartphone permette di ascoltare alcuni messaggi-saluto di vari giocatori. Sempre nell’edizione cartacea si registra il ritorno delle figurine che rappresentano l’intera rosa schierata dei club di C e per la prima volta sono presenti i team della “eSerie A”. "Calciatori Panini continua il suo percorso di rinnovamento. La collezione dedicata alla stagione 2023-2024 si distingue per la grande modernità", ha concluso Bertani. Quest’anno più che mai l’album rappresenta l’intero calcio italiano.