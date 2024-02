L’evento sarà presentato oggi pomeriggio

L’8 marzo 2023, all’età di 85 anni, ci lasciava Italo Galbiati. E a quasi a un anno dalla sua scomparsa il Cimiano, società sportiva giovanile di Milano dove l’indimenticato allenatore ha trascorso anni aiutando tanti atleti a crescere e migliorarsi, ha deciso di onorare la sua memoria organizzando la prima edizione di un Trofeo dedicato alla categoria Under 16 al quale parteciperanno le più blasonate realtà del panorama calcistico lombardo. Questo pomeriggio alle ore 18: 30, presso la Torre Allianz di Milano, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento per il quale il club di via Don Calabria ha voluto accanto, come partner d’eccellenza, l’Associazione CAF, che dal 1979 accoglie e cura bambini e ragazzi allontanati dalla propria famiglia d’origine in quanto vittime di abusi e maltrattamenti. Un gesto che va a testimoniare l’impegno sociale del Cimiano, da sempre sensibile ai temi sociali che riguardano il territorio milanese e i minori. A condurre la serata sarà Simona Ventura mentre sono attesi ospiti illustri che nella loro lunga carriera sportiva hanno avuto l’onore di poter conoscere e collaborare con Galbiati: da Fabio Capello a Zlatan Ibrahimovic, e poi Roberto Donadoni, Beppe Bergomi e Adriano Galliani. "Il Trofeo Galbiati è un tributo sentito a un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio. Siamo onorati di poter celebrare la sua eredità attraverso questo torneo regionale: veniva qui con il freddo e con la pioggia, amava frequentare il campo, lo potevi vedere in televisione con Capello per poi trovarlo ad insegnare ai nostri ragazzi", le parole del Presidente del Cimiano, Federico Galli.

Lo start ufficiale della manifestazione sarà il 7 febbraio mentre le finalissime sono previste il 17 aprile: ogni mercoledì sera, (escluso il 3 aprile), sia il Cimiano Sports Center che il Quartosport ospiteranno le partite delle 20 squadre partecipanti (16 dilettanti e Milan, Monza, Inter e Lecco come professioniste) che si sfideranno con gare a eliminazione diretta: si parte con Virtus Ciserano Bergamo-Ausonia mercoledì alle ore 19 in via Don Calabria e Alcione-Rhodense in contemporanea sul campo di via Graf, mentre le “quattro big” faranno il loro ingresso a partire dai quarti di finale il prossimo 20 marzo. Il. Ch.