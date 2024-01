L’ex Acr Siena. Castorani firma con il Potenza fino a fine stagione

Anche Manuele Castorani, tra i bianconeri svincolati dopo la mancata iscrizione dell’Acr Siena di Montanari alla Serie C, ha trovato squadra: il centrocampista ha infatti firmato per il Potenza fino al termine della stagione (Serie C, girone C). Anche il centrocampista si è potuto mettere un "campionato mentalmente tosto" alle spalle. "A Siena mi sono trovato bene eravamo un bel gruppo, peccato perché è stato rovinato il lavoro di tutti, dispiace che sia finita così… Già a ottobre/novembre le promesse non erano state rispettate e da lì ogni giorno sempre di più..." aveva ricordato Castorani appena qualche giorno fa. Chi ancora non può mettersi totalmente alle spalle la passata stagione è la Robur, insieme ai suoi tifosi, impossibilitata a utilizzare lo stadio, al centro di una snervante diatriba tra l’Acr Siena e l’amministrazione comunale: l’attesa è per giovedì prossimo, giorno in cui è in programma l’udienza del Consiglio di Stato.