L’ex bianconero Tommaso Ghinassi. "All’andata era una partita da pareggio poi decise Galligani. Ora siamo in ascesa»

"Tornare al Franchi sarà una bella emozione": a parlare l’ex bianconero Tommaso Ghinassi (nella foto), oggi ds del San Donato Tavarnelle. "Sono contento anche per la mia squadra – ha affermato al Fol –: giocare questo tipo di partite è una soddisfazione al di là della categoria, è una di quelle cose che ti rimangono". All’andata il Siena la spuntò grazie alla rete di Galligani. "Era una partita da pareggio – ha detto il ds –. Adesso noi siamo un po’ in ascesa a livello di risultati. Ma il Siena ha grandi individualità e nel suo stadio per noi sarà dura. Seguo i bianconeri, con Simone Guerri siamo amici e ci confrontiamo spesso. Le sconfitte in casa in una piazza così fanno sicuramente più rumore, la cosa particolare è che ai ko si alternino vittorie esterne. Spero che questo trend rimanga soltanto per un’altra partita (ride, ndr). Per quando riguarda la proprietà, straniera, magari ha un punto di vista diverso rispetto al nostro sul calcio".